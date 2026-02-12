Brendan Fraser ve Rachel Weisz, yıllar sonra Mumya 4 için buluştu! Onay geldi, vizyon tarihi belli oldu

Bir dönemin sevilen filmi Mumya filmi dördüncü serisiyle tekrar seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor: İlk filmi 1999 yılında yayınlanan filmin başrol oyuncuları Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ın bir araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırdı.

MUMYA FİLMİ SEVENLERİNE MÜJDELİ HABER

Dünya çapında bir fenomene dönüşen "Mumya" serisinin dördüncü filmi için adımlar atıldı. Oscar ödüllü, sevilen oyuncular Brendan Fraser ve Rachel Weisz, maceracı Rick O’Connell ve zeki Mısırbilimci Evelyn O’Connell karakterleriyle bir kez daha beyazperdede boy gösterecek.

MUMYA FİLMİNİN VİZYON TARİHİ 2028 OLARAK BELİRLENDİ

Orijinal serinin yıldızları olan Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ın yıllar sonra gelen bu devam filmi için geri döneceğini doğrulayan Universal, bunun birlikte filmin çıkış tarihini de duyurdu. Başrol oyuncularının tam kadro olarak yer alacağı film, 19 Mayıs 2028'de vizyona girecek.

MUMMY FİLMİ OYUNCULARI