Brendan Fraser ve Rachel Weisz, yıllar sonra Mumya 4 için buluştu! Onay geldi, vizyon tarihi belli oldu

İlk filmi 1999 yılında vizyona giren Mumya filmi uzun bir aranın ardından Mumya 4 ile geri dönüyor. Oscar ödüllü oyuncular Brendan Fraser ve Rachel Weisz, yıllar sonra buluştu. Çekimleri önümüzdeki yıl başlayacak filmin yayın tarihi de belli oldu.

Brendan Fraser ve Rachel Weisz, yıllar sonra Mumya 4 için buluştu! Onay geldi, vizyon tarihi belli oldu
Bir dönemin sevilen filmi Mumya filmi dördüncü serisiyle tekrar seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor: İlk filmi 1999 yılında yayınlanan filmin başrol oyuncuları Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ın bir araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırdı.

Brendan Fraser ve Rachel Weisz, yıllar sonra Mumya 4 için buluştu! Onay geldi, vizyon tarihi belli oldu

Dönemin sevilen filmi Mumya'nın dördüncü serisi için hazırlıklar başladı ve başrol oyuncuları Brendan Fraser ile Rachel Weisz'ın geri döneceği duyuruldu.
Mumya serisinin dördüncü filmi için adımlar atıldı.
Oscar ödüllü oyuncular Brendan Fraser ve Rachel Weisz, Rick O’Connell ve Evelyn O’Connell karakterleriyle geri dönecek.
Universal, filmin vizyon tarihini 19 Mayıs 2028 olarak duyurdu.
Orijinal serinin yıldızları Brendan Fraser ve Rachel Weisz, devam filmi için geri dönecek.
MUMYA FİLMİ SEVENLERİNE MÜJDELİ HABER

Dünya çapında bir fenomene dönüşen "Mumya" serisinin dördüncü filmi için adımlar atıldı. Oscar ödüllü, sevilen oyuncular Brendan Fraser ve Rachel Weisz, maceracı Rick O’Connell ve zeki Mısırbilimci Evelyn O’Connell karakterleriyle bir kez daha beyazperdede boy gösterecek.

Brendan Fraser ve Rachel Weisz, yıllar sonra Mumya 4 için buluştu! Onay geldi, vizyon tarihi belli oldu

MUMYA FİLMİNİN VİZYON TARİHİ 2028 OLARAK BELİRLENDİ

Orijinal serinin yıldızları olan Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ın yıllar sonra gelen bu devam filmi için geri döneceğini doğrulayan Universal, bunun birlikte filmin çıkış tarihini de duyurdu. Başrol oyuncularının tam kadro olarak yer alacağı film, 19 Mayıs 2028'de vizyona girecek.

Brendan Fraser ve Rachel Weisz, yıllar sonra Mumya 4 için buluştu! Onay geldi, vizyon tarihi belli oldu

MUMMY FİLMİ OYUNCULARI

  • Brendan Fraser .... Richard "Rick" O'Connell
  • Rachel Weisz .... Evelyn Carnahan
  • John Hannah .... Jonathan Carnahan
  • Arnold Vosloo .... Baş Rahip Imhotep
  • Kevin J. O'Connor .... Beni Gabor
  • Oded Fehr .... Ardeth Bey
  • Jonathan Hyde .... Dr. Allen Chamberlain
  • Erick Avari .... Dr. Terrence Bay
Brendan Fraser ve Rachel Weisz, yıllar sonra Mumya 4 için buluştu! Onay geldi, vizyon tarihi belli oldu
