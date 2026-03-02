Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bu akşam televizyonda hangi dizilerin olduğu merak edildi. Arama motorlarının ilk sırasında yer alan ‘bu akşam televizyonda hangi diziler var?’ sorusu, izleyicinin merak ettiği konuların başında yer alıyor. Haftanın ilk günü olan pazartesi gününde TV kanalları, dizilerinin yeni bölümüyle, heyecan dolu yarışmalar izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Mart 2026 yayın akışı!
Televizyon izleyicisinin en çok merak ettiği konulardan biri de ‘bu akşam hangi diziler var?’ sorusu oldu. Haftanın ilk günü olan pazartesi gününde TV kanallarında neler yayınlanacak merakla araştırılmaya başlandı. İlgi ile izlenen diziler, yarışmalar ve filmler ile 2 Mart 2026 Pazartesi günü TV kanallarının yayın akışı belli oldu.
Özellikle de Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, NOW TV, Star TV ve TV8 ekranlarında yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları izleyici tarafından merak ediliyor. İşte 2 Mart 2026 Pazartesi kanalların yayın akışı.
TRT 1 yayın akışı
Kanal D yayın akışı
ATV yayın akışı
TV 8 yayın akışı
NOW TV yayın akışı
Star TV yayın akışı
Show TV yayın akışı