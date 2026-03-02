Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

Bu akşam televizyonda hangi dizilerin olduğu merak edildi. Arama motorlarının ilk sırasında yer alan ‘bu akşam televizyonda hangi diziler var?’ sorusu, izleyicinin merak ettiği konuların başında yer alıyor. Haftanın ilk günü olan pazartesi gününde TV kanalları, dizilerinin yeni bölümüyle, heyecan dolu yarışmalar izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Mart 2026 yayın akışı!

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Özellikle de Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, NOW TV, Star TV ve TV8 ekranlarında yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları izleyici tarafından merak ediliyor. İşte 2 Mart 2026 Pazartesi kanalların yayın akışı.

2 MART 2026 YAYIN AKIŞI

TRT 1 yayın akışı

08.50 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

13.50 Vefa Sultan

15.30 Kur’an’ın Mesajı

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.15 Ana Haber

20.00 Maç Özel

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.35 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

TV 8 yayın akışı

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor 2026

NOW TV yayın akışı

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

10.30 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası

13.20 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Ana Haber

20.00 Kıskanmak

22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Adalet

