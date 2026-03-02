Menü Kapat
TGRT Haber
 Arzu Akçay

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

Televizyon izleyicisinin merakla takip ettiği konulardan biri de ekranlara hangi dizilerin var olduğu merak edildi. Özellikle de diziseverler 'hangi diziler var?' sorusunu araştırmaya başladı. İşte 2 Mart 2026 yayın akışı!

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı
Bu akşam televizyonda hangi dizilerin olduğu merak edildi. Arama motorlarının ilk sırasında yer alan ‘bu akşam televizyonda hangi diziler var?’ sorusu, izleyicinin merak ettiği konuların başında yer alıyor. Haftanın ilk günü olan pazartesi gününde TV kanalları, dizilerinin yeni bölümüyle, heyecan dolu yarışmalar izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Mart 2026 yayın akışı!

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon izleyicisinin en çok merak ettiği konulardan biri de ‘bu akşam hangi diziler var?’ sorusu oldu. Haftanın ilk günü olan pazartesi gününde TV kanallarında neler yayınlanacak merakla araştırılmaya başlandı. İlgi ile izlenen diziler, yarışmalar ve filmler ile 2 Mart 2026 Pazartesi günü TV kanallarının yayın akışı belli oldu.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

Özellikle de Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, NOW TV, Star TV ve TV8 ekranlarında yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları izleyici tarafından merak ediliyor. İşte 2 Mart 2026 Pazartesi kanalların yayın akışı.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

2 MART 2026 YAYIN AKIŞI

TRT 1 yayın akışı

  • 08.50 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.20 Seksenler
  • 13.50 Vefa Sultan
  • 15.30 Kur’an’ın Mesajı
  • 16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
  • 17.45 Ramazan Sevinci
  • 19.15 Ana Haber
  • 20.00 Maç Özel
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

Kanal D yayın akışı

  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Uzak Şehir
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

ATV yayın akışı

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 18.30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19.35 ATV Ana Haber
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

TV 8 yayın akışı

  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor 2026
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

NOW TV yayın akışı

  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 10.30 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası
  • 13.20 En Hamarat Benim
  • 16.30 Yeraltı
  • 17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Kıskanmak
  • 22.30 Halef: Köklerin Çağrısı
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

Star TV yayın akışı

  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Adalet
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 2 Mart 2026 yayın akışı

Show TV yayın akışı

  • 10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Ana Haber
  • 20.00 Gerzek Şaban
  • 21.45 Eyvah Eyvah
