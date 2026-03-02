Cennetin Çocukları, TRR 1 ekranlarında yayınlanarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda oldukça gündem olan Cennetin Çocukları, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun ekranlara veda etmesiyle yeni bölüm merak edildi. Arama motorlarında dizinin yeni bölümü araştırılmaya başlandı. Peki, Cennetin Çocukları yeni bölüm bu akşam var mı? Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının yoğun ilgiyle izlenen dizisi Cennetin Çocukları, son zamanlarda gündemdeki yerini alarak heyecanla takip edilen yapımlar arasında yer alıyor.

Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun ekranlara veda etmesiyle dizi de kısa bir araya gidildi. İsmail Hacıoğlu’nun yerine gelecek olan oyuncunun seçimleri ve değişen hikayeyle birlikte Cennetin Çocukları merakla takip ediliyor.

Özellikle de Cennetin Çocukları ‘yeni bölüm bu akşam var mı?’ sorusuyla arama motorlarının en çok aratılan konusu oldu. TRT 1 ekranlarında pazartesi yayınlanan Cennetin Çocukları, bu akşam yeni bölümü yok.

TRT 1’in yayın akışında yer almayan Cennetin Çocukları’nın yerine A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynadığı Türkiye-Sırbistan karşılaşması ekranlarda yer alacak.

Ancak, dizinin değişen hikayesi ve değişen oyuncuları nedeniyle kısa bir araya girmesiyle ekranlara gelmeyecek. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, TRT 1'in yayın akışında yer almıyor. Onun yerine Basketbol Maçı yayınlanırken pek çok kişi yeni bölümün tarihini merak etti.

Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümünün, yayın akışında bir değişiklik olmazsa 9 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Pazartesi günü ekranlara gelmesi planlanan Cennetin Çocukları stok bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.