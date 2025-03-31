Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin lira! Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor

Şırnak'ta yılın sadece 20 günü hayatta kalan ters laleler açtı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik çiçeği koparanlara tam 244 bin 315 lira ceza uygulanıyor.

Yılın yalnızca 20 günü hayatta kalan ve endemik türler arasında yer alan ters laleler, Şırnak'ta baharın gelişiyle birlikte açtı. Beytüşşebap ilçesindeki dağlarda yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ters lale koruma altında bulunuyor. Hakkari, Van ve Diyarbakır'da da görülebilen nadir çiçeklerden biri olan ters laleye zarar verenler ya da koparanlar için 244 bin 315 lira idari para cezası uygulanıyor.

"LÜTFEN HALKIMIZ SAHİP ÇIKSIN"

Çiçekleri koruduklarını ve kimsenin zarar vermemesi gerektiğini belirten Faruk Temel, ters lalelerin bölgelerine has olduğunu ifade etti. "Ters lale çiçeği nesli tükenme tehlikesi altında, biz buna zarar gelmesini istemiyoruz. İdari cezalar da var. Lütfen halkımız sahip çıksın" dedi.

TERS LALE NEDİR?

Ters lale, genellikle soğuk iklimlerde bulunuyor. Ülkemizde doğal bir şekilde Tunceli, Afşin, Şırnak, Erzurum, Adıyaman ve Hakkari'de yetişen bitki, dünya genelinde Asya ülkelerinde, Anadolu'dan sonra doğuya doğru İran, Afganistan, Pakistan ve Himalayalarda yetişiyor.