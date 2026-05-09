Türkiye’nin turizm potansiyelini dünyaya tanıtmayı hedefleyen “Go Türkiye” mini dizi serisine yeni bir yapım daha eklendi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan “Aşk Tadında” adlı yeni mini dizi, Ege’nin eşsiz atmosferini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Çekimleri İzmir’in farklı noktalarında devam eden projede başrolleri ise Ceyda Ateş ile Burak Özçivit paylaşıyor. Romantik hikâyesi ve görsel dünyasıyla dikkat çeken yapım, şimdiden sosyal medyada merak uyandırmayı başardı.

HABERİN ÖZETİ Burak Özçivit ve Ceyda Ateş aynı dizide! “Aşk Tadında” için kamera karşısındalar Türkiye'nin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla hazırlanan 'Go Türkiye' mini dizi serisine, Ege'nin atmosferini konu alan ve başrollerini Ceyda Ateş ile Burak Özçivit'in paylaştığı 'Aşk Tadında' adlı yeni bir yapım eklendi. Yeni mini dizi 'Aşk Tadında', Türkiye'nin turistik ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Dizinin çekimleri İzmir'in farklı noktalarında devam ediyor ve Ege mutfağı, doğal güzellikleri gibi unsurlar görsel olarak kullanılacak. Başrollerini Ceyda Ateş ve Burak Özçivit'in paylaştığı dizinin ilk set görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Mini dizinin yönetmenliğini Hakan İnan, senaryosunu ise Erçin Sadıkoğlu üstleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT VE CEYDA ATEŞ AYNI DİZİDE

“Aşk Tadında”, isminden de anlaşılacağı üzere romantizm ve duygusal bağlar üzerine kurulu sıcak bir hikâyeyi ekranlara taşıyacak. Go Türkiye projelerinde olduğu gibi dizinin merkezinde yalnızca karakterlerin hikâyesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin turistik ve kültürel değerleri de yer alacak.

İzmir’in tarihi sokakları, sahil kasabaları, Ege mutfağı ve doğal güzellikleri dizinin en önemli görsel unsurları arasında olacak. Yapımın, hem romantik mini dizi formatıyla izleyiciyi etkilemesi hem de Türkiye’nin turizm potansiyelini uluslararası platformlarda öne çıkarması hedefleniyor. Özellikle sosyal medyada yayılan ilk set kareleri, dizinin sinematografik atmosferine dair olumlu yorumlar aldı.

İLK SET GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Diziden paylaşılan ilk karelerde Burak Özçivit ile Ceyda Ateş’in uyumu dikkat çekti. Ege’nin sıcak tonları eşliğinde yapılan çekimlerden gelen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

Özellikle romantik sahnelerin ve doğal mekan kullanımının öne çıkması, projeye dair beklentiyi artırdı. Dizinin hem Türkiye’de hem de yurt dışında dijital platformlar üzerinden geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA HAKAN İNAN VAR

Mini dizinin yönetmenliğini başarılı projeleriyle tanınan Hakan İnan üstleniyor. Senaryo ise Erçin Sadıkoğlu imzası taşıyor. Görsel anlatımı güçlü bir romantik hikâye sunmayı hedefleyen yapım ekibi, İzmir’in ruhunu hikâyenin merkezine yerleştiriyor.

Go Türkiye projeleri daha önce de farklı oyuncuların yer aldığı kısa formatlı yapımlarla uluslararası tanıtım çalışmalarında dikkat çekmişti. “Aşk Tadında”nın da bu projeler arasında öne çıkan yapımlardan biri olması bekleniyor.

GO TÜRKİYE PROJELERİ DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR

TGA tarafından hayata geçirilen “Go Türkiye” mini dizileri, son yıllarda Türkiye’nin tanıtım stratejisinde önemli bir yer edinmiş durumda. Dünyaca ünlü Türk oyuncuların yer aldığı bu projeler sayesinde hem Türkiye’nin kültürel zenginlikleri hem de doğal destinasyonları milyonlarca kişiye ulaştırılıyor.

Yeni proje “Aşk Tadında” ile birlikte İzmir’in turistik cazibesinin yeniden ön plana çıkması beklenirken, dizinin yayın tarihi ve platform detaylarının ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

