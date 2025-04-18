Burak Yörük Sustalı Ceylan için bambaşka birine dönüştü! 1 haftada 10 kilo verdi

Sümeyye Aydoğan ile beraber Sustalı Ceylan dizisinde başrolü paylaşan Burak Yörük, yeni rolü için sıkı bir diyete girdi. 29 yaşındaki Burak Yörük, yeni rolü için 1 haftada 10 kilo verdi.

Sustalı Ceylan dizisinde Ferhat karakteriyle yer alan Burak Yörük, çekimlere başlamadan önce uzun bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti. “Her kadın içindeki gücü keşfetmeli” diyen Burak Yörük, karakterini anlatırken, yeni rolü için geçirdiği fiziksel değişimden de bahsetti.

BURAK YÖRÜK'ÜN MUHTEŞEM DEĞİŞİMİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Yörük, role hazırlanırken 10 kilo verdiğini, tarzını tamamen değiştirdiğini ve karakterin psikolojik derinliği için kapsamlı bir araştırma yaptığını söylüyor. Ferhat karakteriyle ekranda olan Burak Yörük, “Ferhat’la Ceylan arasında gelişen bağ, izleyiciyi derinden etkileyecek” dedi.

Ceylan karakteriyle dizide yer alan Sümeyye Aydoğan'ın "Ceylan bana çok şey kattı. Doğurmadan da anne olunabileceğine inananlardanım. Yusuf’u oynayan Doruk’la aramızda gerçek bir bağ kurduk.” dedi. Aydoğan, ilerleyen bölümlerde seyirciyi beklenmedik gelişmelerin beklediğini de belirtiyor.