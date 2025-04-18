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 | Dilek Ulusan

Burak Yörük Sustalı Ceylan için bambaşka birine dönüştü! 1 haftada 10 kilo verdi

Sümeyye Aydoğan ile beraber Sustalı Ceylan dizisinde başrolü paylaşan Burak Yörük, yeni rolü için sıkı bir diyete girdi. 29 yaşındaki Burak Yörük, yeni rolü için 1 haftada 10 kilo verdi.

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Burak Yörük Sustalı Ceylan için bambaşka birine dönüştü! 1 haftada 10 kilo verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 10:03

Sustalı Ceylan dizisinde Ferhat karakteriyle yer alan Burak Yörük, çekimlere başlamadan önce uzun bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti. “Her kadın içindeki gücü keşfetmeli” diyen Burak Yörük, karakterini anlatırken, yeni rolü için geçirdiği fiziksel değişimden de bahsetti.

BURAK YÖRÜK'ÜN MUHTEŞEM DEĞİŞİMİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Yörük, role hazırlanırken 10 kilo verdiğini, tarzını tamamen değiştirdiğini ve karakterin psikolojik derinliği için kapsamlı bir araştırma yaptığını söylüyor. Ferhat karakteriyle ekranda olan Burak Yörük, “Ferhat’la Ceylan arasında gelişen bağ, izleyiciyi derinden etkileyecek” dedi.

Burak Yörük Sustalı Ceylan için bambaşka birine dönüştü! 1 haftada 10 kilo verdi

Ceylan karakteriyle dizide yer alan Sümeyye Aydoğan'ın "Ceylan bana çok şey kattı. Doğurmadan da anne olunabileceğine inananlardanım. Yusuf’u oynayan Doruk’la aramızda gerçek bir bağ kurduk.” dedi. Aydoğan, ilerleyen bölümlerde seyirciyi beklenmedik gelişmelerin beklediğini de belirtiyor.

Burak Yörük Sustalı Ceylan için bambaşka birine dönüştü! 1 haftada 10 kilo verdi
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Sıkça Sorulan Sorular

BURAK YÖRÜK KİMDİR?
26 Mayıs 1995 doğumlu Burak Yörük, oyunculuk kariyerine 2002 yılında 6 yaşındayken başladı, “Biz Boşanıyoruz”, "Şeytan", “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” ve "Dayan Yüreğim" gibi yapımlarda yer alan Burak Yörük, çıkışını ise Baraj dizisiyle yaşadı.
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