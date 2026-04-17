Cansu Dere'nin yeni filmi hangisi? Portekiz Aşkı ne zaman vizyona girecek?

Ekranların aranan yüzü Cansu Dere, uzun bir aranın ardından beyazperdeye dönme kararı aldı. Uluslararası işbirliği ürünü olan ve Türk sinemasında bir ilk olma özelliğinde olan Cansu Dere'nin yeni filmi, izleyicileri İstanbul'un karmaşık sokaklarından Lizbon'un masalsı sahil kasabalarına götürecek. Peki Cansu Dere'nin yeni filmi hangisi? Portekiz Aşkı filmi vizyon tarihi belli oldu mu, ne zaman? İşte detaylar...

hayranlarının ve sinemaseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Portekiz Aşkı filmi, aşkın dili yoktur mottosuyla öne çıkmaktadır. Başrollerinde Cansu Dere ve dünyanın tanıdığı ünlü isim Diogo Morgado ile ünlü oyuncu bulunuyor. Hem hikayesiyle hem de estetik görselliği ile dikkatleri üzerine toplayan Portekiz Aşkı'nın ne zaman vizyona gireceği de merak konusu. Peki Cansu Dere'nin yeni filmi Portekiz Aşkı ne zaman çıkacak? İşte merakla beklenen Portekiz Aşkı filmine dair detaylar...

Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı ve aşkın dilinin olmadığı temasını işleyen 'Portekiz Aşkı' filmi, 6 Mayıs'ta Portekiz başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde vizyona girecek.
Film, kurumsal hayatta düzeni olan ancak özel hayatında çalkantılı bir dönem yaşayan Yasemin'in (Cansu Dere) ihanete uğramasıyla Lizbon'a kaçışını konu alıyor.
Yasemin, Lizbon'da parasız ve bavulsuz kalmışken Jose (Diogo Morgado) ile tanışıyor ve aynı evi paylaşmak zorunda kalıyorlar.
Başrollerinde Cansu Dere, Diogo Morgado ve İsmail Demirci'nin yer aldığı filmin yönetmenliğini İsmail Şahin üstleniyor.
Kadrosunda Şerif Sezer, Başak Daşman ve Ines Heredia gibi isimler de bulunuyor.
Portekiz topraklarında geçen ilk Türk yapımı olan film, Diopter Film ve G-NR ortak yapımıdır ve Türk Telekom ile Tivibu'nun desteğini almaktadır.
CANSU DER'NİN YENİ FİLMİ HANGİSİ?

Ünlü oyuncu Cansu Dere, hayranlarını heyecanlandıran bir projeyle gündemde. Portekiz Aşkı, kurumsal bir dünyada kendine kusursuz bir düzen kursa bile özel hayatında oldukça çalkantılı bir dönemde olan Yasemin'in hayatını merkezine alıyor.

Cansu Dere'nin üstleneceği Yasemin karakteri, uzun zamandır birlikte oturduğu ve çok güven duyduğu nişanlısı Yaman tarafından ihanete uğrayınca sarsılır. Başarılı oyuncu İsmail Demirci de filmde Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yaman'ın takıntılı ve kontrolcü hareket ve tavırlarından kurtulmak isteyen Yasemin ise her şeyi geride bırakır ve Lizbon'a gider.

Bu ani kaçış sonrası Yasemin hiç beklenmeyen bazı olaylarla karşılaşacaktır. Yanında ne bir bavul ne de parası olan Yasemin, sahil kasabasında mahsur kalır. Tam o sırada ise Jose ile tanışır. Dünyaca ünlü Diogo Morgado'nun oynadığı Jose ve Yasemin sahil kasabasında aynı evi paylaşmak zorunda kalacaktır.

PORTEKİZ AŞKI FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?

Cansu Dere'nin yeni projesi Portekiz Aşkı filminde Cansu Dere, Diogo Morgado, İsmail Demirci dışında oldukça güçlü isimler var. Hem anlattığı romantik hikaye hem de oyuncularıyla Portekiz Aşkı, şimdiden sosyal medyayı hareketlendirmiş durumda.

Yönetmen koltuğunda İsmail Şahin'in bulunduğu filmde Şerif Sezer, Başak Daşman ve Ines Heredia gibi dikkat çeken isimler de kadroda yer almakta.

PORTEKİZ AŞKI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Portekiz Aşkı, izleyicisiyle buluşmak için pimi çekmiş durumda. Portekiz topraklarında geçen ilk Türk yapımı olarak büyük ses getiren Portekiz Aşkı filmi, uluslararası olmasıyla da oldukça dikkat çekiyor.

Cansu Dere'nin yeni filmi Portekiz Aşkı 6 Mayıs tarihinde Portekiz başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde beyazperde de izlenebilecek. Diopter Film ve G-NR ortak yapımıyla adından söz ettiren Portekiz Aşkı, Türk Telekom ve Tivibu'nun de desteğini alıyor. Dev bir prodüksiyon standardına sahip olan film, yılın en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday.

