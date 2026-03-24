Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Cennetin Çocukları dizisi TRT1 ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, geçtiğimiz akşam 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin son bölümünde neler olduğu da merak edildi. Fenomen dizinin sıkı takipçileri ise Cennetin Çocukları’nın 26. bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Cennetin Çocukları dizisinin 25. bölümünde neler olduğu da merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Cennetin Çocukları 26. bölüm ne zaman? Cennetin Çocukları 25. bölümde neler oldu? Cennetin Çocukları dizisi 25. bölüme dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Cennetin Çocukları 26. bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair detaylar…

CENNETİN ÇOCUKLARI 26. BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarının iddialı projeleri arasında yer alan Cennetin Çocukları dizisi, pazartesi akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu ise Ali Kara’nın kaleme aldığı Cennetin Çocukları dizisi, her pazartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Geçtiğimiz akşam 25. bölümüyle ekranlara gelen Cennetin Çocukları dizisi, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizinin 26. yeni bölümü 30 Mart Pazartesi 2026 saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yerini alacak.

Kanalın yayın akışında bir değişiklik olmazsa Cennetin Çocukları dizisi önümüzdeki hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yenilenen oyuncu kadrosu ve hikâye değişikliğiyle büyük merak uyandıran Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümleri sabırsızlıkla bekleniyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam eden Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor. Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Cennetin Çocukları dizisinin 25. bölümünde; Reşat’ın ölümünden sonra kasabaya yeni bir tehdit yaklaşmaktadır. Arafköy halkı her şeyden habersiz huzurlu yaşamlarına dalmışken, bu tehditten kurtulabilecekler midir?

Diğer yandan Haldun’un ölümünden sonra eski kabadayılar bir bir Arafköy’e gelir. Onları ağırlama vazifesi de Sarı Dayı’ya verilir. Sarı Dayı, bu kabadayıları oyalayabilecek midir?

Bayram ve Esmeray, Aytekin’in peşinde yine bir maceraya girer. Bu kez görevleri, Aytekin’in horozunu korumaktır. Bayram, Aytekin’in verdiği görevi başarıyla tamamlayabilecek midir? Cennetin Çocukları 25. bölümü adeta nefesleri kesti. Heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin gidişatı ise merak konusu oldu.