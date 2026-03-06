Menü Kapat
Medya
 Canan Okur

Cennetin Çocukları dizisinde flaş gelişme! Yeni başrol oyuncu Burak Serdar Şanal seçildi

TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Cennetin Çocukları'nda flaş bir gelişme yaşandı. Başrol Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun diziden ayrılması geniş yankı uyandırmıştı. Hacıoğlu'nun yasaklı madde itirafıyla gündeme gelmesi sonrası, Cennetin Çocukları dizisinde köklü bir değişiklik yaşanmış ve başrol arayışı başlamıştı. Yeşil Deniz dizisiyle performansından söz ettiren Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları dizisine yeni başrol oyuncu olarak seçildi. İşte tüm detaylar...

Cennetin Çocukları dizisinde flaş gelişme! Yeni başrol oyuncu Burak Serdar Şanal seçildi
'in reytingleri sallayan dizisi 'nda İsmail Hacıoğlu cephesinde yaşanan depremin ardından başlayan başrol krizi sonunda çözüme kavuştu. Daha önce Alperen Duymaz'ın başrol olarak adının geçmesi sonrası gözler açıklanacak net karara çevrilmişken, Duymaz'ın yoğun iş temposu yüzünden bu karar da suya battı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre ise Cennetin Çocukları dizisine, başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal, başrol oyuncu olarak katıldı. Ünlü oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE FLAŞ GELİŞME

Geçen haftalarda Cennetin Çocukları dizisinde kritik bir karar verilmişti. Ünlülere yönelik düzenlenen operasyon sonucu dizinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Cennetin Çocukları dizisinde flaş gelişme! Yeni başrol oyuncu Burak Serdar Şanal seçildi

Henüz test sonucu gelmeden, yaptığı açıklama ile yasaklı madde kullandığını itiraf eden Hacıoğlu'na TRT 1 tarafından yaptırım uygulandı. Hacıoğlu'nun itirafı sonrası TRT yönetimi, kamu yayıncılığı ilkelerine uygun olarak hemen harekete geçti ve ünlü oyuncu Cennetin Çocukları dizisi hikayesinden apar topar çıkartıldı.

Cennetin Çocukları dizisinde flaş gelişme! Yeni başrol oyuncu Burak Serdar Şanal seçildi

YENİ BAŞROL OYUNCU BURAK SERDAR ŞANAL SEÇİLDİ

TRT 1'in dikkat çeken dizisinde yaşanan bu gelişme sonrası gözler yeni başrol oyuncuya çevrildi. Hacıoğlu'nun boşalttığı başrol koltuğu için ilk olarak yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz ile görüşüldü.

Cennetin Çocukları dizisinde flaş gelişme! Yeni başrol oyuncu Burak Serdar Şanal seçildi

Fakat ünlü ismin yoğun iş temposu nedeniyle, anlaşma son anda olumsuz sonuçlandı. Gelişen bu olay sonrası yapım ekibi soluğu yeni bir isim bulmakta aldı.

Cennetin Çocukları dizisinde flaş gelişme! Yeni başrol oyuncu Burak Serdar Şanal seçildi

Cennetin Çocukları dizisinde başrol krizini çözen isim ise başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal oldu. Daha önce Avrupa Avrupa ve Yeşil Deniz'de oynayan Şanal, gösterdiği oyunculuk performansıyla da izleyiciden tam not almıştı.

Cennetin Çocukları dizisinde flaş gelişme! Yeni başrol oyuncu Burak Serdar Şanal seçildi

KAMİL KARAKTERİYLE HİKAYEDE OLACAK

Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları dizisinde Kamil karakterinde olacak. Tecrübeli oyuncunun yeni rolü ve dizisi hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılanmış durumda.

Cennetin Çocukları dizisinde flaş gelişme! Yeni başrol oyuncu Burak Serdar Şanal seçildi

Yeni başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal ile yoluna devam edecek olan Cennetin Çocukları dizisi, her Pazartesi TRT 1 ekranlarında milyonları ekran başına kilitliyor. Şanal'ın dahil olduğu ilk bölümün ise geniş yankı uyandıracağı düşünülüyor.

#trt 1
#oyuncu
#dizi
#Cennetin Çocukları
#Burak Serdar Şanal
#Medya
