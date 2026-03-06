Cennetin Çocukları dizisinde flaş gelişme! Yeni başrol oyuncu Burak Serdar Şanal seçildi

TRT 1'in reytingleri sallayan dizisi Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu cephesinde yaşanan depremin ardından başlayan başrol krizi sonunda çözüme kavuştu. Daha önce Alperen Duymaz'ın başrol oyuncu olarak adının geçmesi sonrası gözler açıklanacak net karara çevrilmişken, Duymaz'ın yoğun iş temposu yüzünden bu karar da suya battı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre ise Cennetin Çocukları dizisine, başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal, başrol oyuncu olarak katıldı. Ünlü oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE FLAŞ GELİŞME

Geçen haftalarda Cennetin Çocukları dizisinde kritik bir karar verilmişti. Ünlülere yönelik düzenlenen operasyon sonucu dizinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Henüz test sonucu gelmeden, yaptığı açıklama ile yasaklı madde kullandığını itiraf eden Hacıoğlu'na TRT 1 tarafından yaptırım uygulandı. Hacıoğlu'nun itirafı sonrası TRT yönetimi, kamu yayıncılığı ilkelerine uygun olarak hemen harekete geçti ve ünlü oyuncu Cennetin Çocukları dizisi hikayesinden apar topar çıkartıldı.

YENİ BAŞROL OYUNCU BURAK SERDAR ŞANAL SEÇİLDİ

TRT 1'in dikkat çeken dizisinde yaşanan bu gelişme sonrası gözler yeni başrol oyuncuya çevrildi. Hacıoğlu'nun boşalttığı başrol koltuğu için ilk olarak yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz ile görüşüldü.

Fakat ünlü ismin yoğun iş temposu nedeniyle, anlaşma son anda olumsuz sonuçlandı. Gelişen bu olay sonrası yapım ekibi soluğu yeni bir isim bulmakta aldı.

Cennetin Çocukları dizisinde başrol krizini çözen isim ise başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal oldu. Daha önce Avrupa Avrupa ve Yeşil Deniz'de oynayan Şanal, gösterdiği oyunculuk performansıyla da izleyiciden tam not almıştı.

KAMİL KARAKTERİYLE HİKAYEDE OLACAK

Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları dizisinde Kamil karakterinde olacak. Tecrübeli oyuncunun yeni rolü ve dizisi hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılanmış durumda.

Yeni başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal ile yoluna devam edecek olan Cennetin Çocukları dizisi, her Pazartesi TRT 1 ekranlarında milyonları ekran başına kilitliyor. Şanal'ın dahil olduğu ilk bölümün ise geniş yankı uyandıracağı düşünülüyor.