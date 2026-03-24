Cennetin Çocukları Eren Hacısalihoğlu ayrıldı mı? Cennetin Çocukları Arif'i Eren Hacısalihoğlu neden ayrıldı?

TRT 1'in dikkat çeken dizisi Cennetin Çocukları'nda sular durulmuyor. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun gidişi ile birlikte tüm dengeler bozulmuşken, Cennetin Çocukları hikayesi de yeniden yazılıyor. Dizide son olarak sevilen bir isim daha kadroya veda etti. Cennetin Çocukları'nın Arif'i Eren Hacısalihoğlu gelen son dakika bilgisine göre, hikayeye veda etti. Peki Cennetin Çocukları Arif'i Eren Hacısalihoğlu neden ayrıldı? Eren Hacısalihoğlu yerine biri gelecek mi? Cennetin Çocukları dizisi kimler ayrıldı? İşte detaylar...

Cennetin Çocukları Eren Hacısalihoğlu ayrıldı mı? Cennetin Çocukları Arif'i Eren Hacısalihoğlu neden ayrıldı?
Türkiye'nin gündeminde uzun süre ses getiren yasaklı madde operasyonları sonrası, Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun diziden ayrılmasıyla TRT 1 dizisinde yaprak dökümü de başladı. Burak Serdar Şanal ve Buse Maral'ın da Cennetin Çocukları'na veda etmesi oldukça dikkat çekmişken, Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre son olarak hikayeden bir isim daha ayrıldı. Cennetin Çocukları dizisinden son ayrılan isim Eren Hacısalihoğlu oldu. Peki Eren Hacısalihoğlu, Cennetin Çocukları dizisinden neden ayrıldı? Eren Hacısalihoğlu'nun oynadığı Arif karakteri diziye nasıl veda etti? İşte Cennetin Çocukları dizisi kadrosunda yaşanan son dakika gelişmeleri...

CENNETİN ÇOCUKLARI EREN HACISALİHOĞLU AYRILDI MI?

Cennetin Çocukları dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Ancak İsmail Hacıoğlu'na yönelik çıkan gözaltı kararı sonrası, hikayede köklü değişiklikler yaşandı. İsmail Hacıoğlu yerine gelen Burak Serdar Şanal, Buse Meral ile güzel bir ikili olurken, 'ndan bir ayrılık haberi daha geniş yankı uyandırdı.

CENNETİN ÇOCUKLARI ARİF'İ EREN HACISALİOĞLU NEDEN AYRILDI?

TRT 1'in olaylı dizisi Cennetin Çocukları son bölümde izleyicisini üzen bir ayrılık daha gerçekleşti. İskender'in en yakın arkadaşı olan Arif'i oynayan Eren Hacısalihoğlu, senaryoda hikayesi tamamlanınca diziye veda etmek zorunda kaldı.

Cennetin Çocukları yayınlanan son bölümle beraber artık Eren Salihoğlu, hikayede bulunmayacak. Hikayeye Eren Hacısalihoğlu'nun yerine birinin gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ KİMLER AYRILDI?

Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu ayrılığı sonrası Başrol için Burak Serdar Şanal, Kamil rolüyle diziye katılırken, Buse Meral de Şanal'ın partneri olarak başrolde olmaya devam ediyor.

Daha önce Özgü Kaya, Yeşim Gül ve Ali Düşenkalkan ve Alper Türedi gibi isimler, Cennetin Çocukları'ndan ayrılmışlardı. Son olarak diziye veda eden isim ise Eren Hacısalihoğlu oldu.

EREN HACISALİHOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Başarılı oyuncu Eren Hacısalihoğlu'nun rol aldığı başlıca dikkat çeken diziler ise şu şekilde;

Teşkilat - Serdar

Kadim Dostum - Ferit

Asla Vazgeçmem - Sinan

Payitaht Abdülhamid - Kemalettin Paşa

Muhteşem İkili - Demiray

Kuruluş Osman - Batur Alp

Arıza - Fiko

Aziz - Kenan

Cennetin Çocukları - Arif

