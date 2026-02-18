Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u ve Selami'si yıllar sonra yan yana! Değişimlerine yorum yağdı

Başrolünde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç ve Alpaslan Özmol'un yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisi, 2019 yılında final yaparak ekrana veda etti. Yayınlandığı dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Çocuklar Duymasın'ın baba ile oğlu yıllar sonra buluştu.

ALP EREN KHAMIS İLE ÖZGÜR OZAN YILLAR SONRA BULUŞTU

Çocuklar Duymasın dizisinde Selami rolüyle yer alan Özgür Ozan, diziden 2004 yılında ayrıldı. Zeyno Günenç'in oynadığı Gönül karakteriyle evli olan ve Orçun adında oğlu bulunan Selami rolüyle dizide yer alan Özgür Ozan o tarihten beri Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteriyle ekranda yer alıyor.

Özgür Ozan ile Çocuklar Duymasın'ın çocuk oyuncusu Alp Eren Khamis, yıllar sonra buluştu. Arka Sokaklar'ın setine giden Khamis, dizideki babası rolündeki Özgür Ozan ile karesini paylaştı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN OYUNCULARININ DEĞİŞİMİNE YORUM YAĞDI

Özgür Ozan ile Alp Eren Khamis 22 yıl sonra buluştu. Çocuklar Duymasın dizisinde henüz 38 yaşında olan Özgür Ozan şuanda 60, henüz yeni doğmuş Alp Eren Khamis ise şuanda 22 yaşında. İki oyuncunun değişimine sosyal medyadan yorum yağdı.