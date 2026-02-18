Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u ve Selami'si yıllar sonra yan yana! Değişimlerine yorum yağdı

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi 2019 yılında final yaparak diziye veda etti. Dizide henüz çocuk oyuncu olan Alp Eren Khamis, babası rolündeki Özgür Ozan ile yıllar sonra bir araya geldi.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u ve Selami'si yıllar sonra yan yana! Değişimlerine yorum yağdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 09:56

Başrolünde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç ve Alpaslan Özmol'un yer aldığı dizisi, 2019 yılında final yaparak ekrana veda etti. Yayınlandığı dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Çocuklar Duymasın'ın baba ile oğlu yıllar sonra buluştu.

HABERİN ÖZETİ

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u ve Selami'si yıllar sonra yan yana! Değişimlerine yorum yağdı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Çocuklar Duymasın dizisinde baba-oğul rolünde oynayan Özgür Ozan ve Alp Eren Khamis, yıllar sonra buluştu.
Çocuklar Duymasın dizisi 2019'da final yaparak ekrana veda etti.
Özgür Ozan, dizide Selami karakterini canlandırdı ve 2004 yılında diziden ayrıldı.
Alp Eren Khamis, dizide henüz yeni doğmuş bir karakterdi.
Özgür Ozan şu anda 60 yaşında, Alp Eren Khamis ise 22 yaşında.
İki oyuncu 22 yıl sonra Arka Sokaklar dizisinin setinde buluştu.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ALP EREN KHAMIS İLE ÖZGÜR OZAN YILLAR SONRA BULUŞTU

Çocuklar Duymasın dizisinde Selami rolüyle yer alan Özgür Ozan, diziden 2004 yılında ayrıldı. Zeyno Günenç'in oynadığı Gönül karakteriyle evli olan ve Orçun adında oğlu bulunan Selami rolüyle dizide yer alan Özgür Ozan o tarihten beri dizisinde Hüsnü Çoban karakteriyle ekranda yer alıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u ve Selami'si yıllar sonra yan yana! Değişimlerine yorum yağdı

Özgür Ozan ile Çocuklar Duymasın'ın çocuk oyuncusu Alp Eren Khamis, yıllar sonra buluştu. Arka Sokaklar'ın setine giden Khamis, dizideki babası rolündeki Özgür Ozan ile karesini paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u ve Selami'si yıllar sonra yan yana! Değişimlerine yorum yağdı

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN OYUNCULARININ DEĞİŞİMİNE YORUM YAĞDI

Özgür Ozan ile Alp Eren Khamis 22 yıl sonra buluştu. Çocuklar Duymasın dizisinde henüz 38 yaşında olan Özgür Ozan şuanda 60, henüz yeni doğmuş Alp Eren Khamis ise şuanda 22 yaşında. İki oyuncunun değişimine sosyal medyadan yorum yağdı.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u ve Selami'si yıllar sonra yan yana! Değişimlerine yorum yağdı
