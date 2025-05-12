Deha dizisinde sürpriz gelişme! Final tarihi öne çekildi

Başrolünde Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in yer aldığı Deha dizisinde sürpriz gelişme yaşandı. Son olarak 29. bölümle ekrana gelen Deha dizisinin final tarihi ise öne çekildi.