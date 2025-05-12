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 | Dilek Ulusan

Deha dizisinde sürpriz gelişme! Final tarihi öne çekildi

Başrolünde Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in yer aldığı Deha dizisinde sürpriz gelişme yaşandı. Son olarak 29. bölümle ekrana gelen Deha dizisinin final tarihi ise öne çekildi.

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Deha dizisinde sürpriz gelişme! Final tarihi öne çekildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 09:30

Deha dizisinde başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, sürpriz bir kararla diziye veda etmişti. Ahsen Eroğlu'nun ayrılığı sonrası dizi istenilen başarıya ulaşamamış ve final kararı almıştı.

DEHA DİZİSİNİN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrolünü Aras Bulut İynemli’nin oynadığı Pazar akşamı yayınlanan Deha dizisi finale doğru gidiyor. Damla Serim’in yazdığı, Umut Aral’ın yönettiği dizi yeni bir gelişme olmazsa 25 Mayıs’ta ekrana gelecek 32. Bölümle final yapacak.

Deha dizisinde sürpriz gelişme! Final tarihi öne çekildi

Deha dizisinde Devran karakteriyle yer alan Aras Bulut İynemli geçen haftalarda babasını kaybetmiş, ardından sette sakatlanmıştı. Zor bir sezon geçiren Aras Bulut İynemli’nin gündeminde dizi bittikten sonra Çukur dizisinin filmi var.

Deha dizisinde sürpriz gelişme! Final tarihi öne çekildi
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