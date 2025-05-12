Deha dizisinde sürpriz gelişme! Final tarihi öne çekildi

Başrolünde Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in yer aldığı Deha dizisinde sürpriz gelişme yaşandı. Son olarak 29. bölümle ekrana gelen Deha dizisinin final tarihi ise öne çekildi.
Deha dizisinde başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, sürpriz bir kararla diziye veda etmişti. Ahsen Eroğlu'nun ayrılığı sonrası dizi istenilen başarıya ulaşamamış ve final kararı almıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrolünü Aras Bulut İynemli’nin oynadığı Pazar akşamı yayınlanan Deha dizisi finale doğru gidiyor. Damla Serim’in yazdığı, Umut Aral’ın yönettiği dizi yeni bir gelişme olmazsa 25 Mayıs’ta ekrana gelecek 32. Bölümle final yapacak.
Deha dizisinde Devran karakteriyle yer alan Aras Bulut İynemli geçen haftalarda babasını kaybetmiş, ardından sette sakatlanmıştı. Zor bir sezon geçiren Aras Bulut İynemli’nin gündeminde dizi bittikten sonra Çukur dizisinin filmi var.