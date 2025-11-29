Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'lı diziye Sunay Kurtuluş katıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Yeraltı'nın kadrosu oluşmaya başladı. Dizinin kadrosuna “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” yapımıyla dikkatleri üzerine çeken Sunay Kurtuluş katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yeraltı” dizisi 2026 sezonun en merak edilen projelerinin başında yer alıyor. Diziyle “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Sunay Kurtuluş el sıkıştı. Sunay Kurtuluş dizide “Bozo”nun (Uraz Kaygılaroğlu) adamı Adnan’ı oynayacak.
Bugün kostüm provası yapılan dizinin okuma provası 3 Aralık’ta başlayacak. Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş) intikam hikâyesi ve kendisini ölümden kurtaran gözü kara sevgilisi Ceylan’la (Devrim Özkan) büyük aşkının etrafında yaşanan olayları konu alan dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenecek.