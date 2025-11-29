Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'lı diziye Sunay Kurtuluş katıldı

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Yeraltı'nın kadrosu oluşmaya başladı. Dizinin kadrosuna “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” yapımıyla dikkatleri üzerine çeken Sunay Kurtuluş katıldı.

SUNAY KURTULUŞ YERALTI DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yeraltı” dizisi 2026 sezonun en merak edilen projelerinin başında yer alıyor. Diziyle “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Sunay Kurtuluş el sıkıştı. Sunay Kurtuluş dizide “Bozo”nun (Uraz Kaygılaroğlu) adamı Adnan’ı oynayacak.

YERALTI DİZİSİNİN OKUMA PROVALARI BU HAFTA BAŞLIYOR

Bugün kostüm provası yapılan dizinin okuma provası 3 Aralık’ta başlayacak. Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş) intikam hikâyesi ve kendisini ölümden kurtaran gözü kara sevgilisi Ceylan’la (Devrim Özkan) büyük aşkının etrafında yaşanan olayları konu alan dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenecek.