Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'lı diziye Sunay Kurtuluş katıldı

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ı buluşturan Yeraltı dizisinin kadrosu oluşmaya başladı. Diziye son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle dikkat çeken Sunay Kurtuluş ile anlaşma sağlandı.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'lı diziye Sunay Kurtuluş katıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 16:17

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Yeraltı'nın kadrosu oluşmaya başladı. Dizinin kadrosuna “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” yapımıyla dikkatleri üzerine çeken Sunay Kurtuluş katıldı.

SUNAY KURTULUŞ YERALTI DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yeraltı” dizisi 2026 sezonun en merak edilen projelerinin başında yer alıyor. Diziyle “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Sunay Kurtuluş el sıkıştı. Sunay Kurtuluş dizide “Bozo”nun () adamı Adnan’ı oynayacak.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'lı diziye Sunay Kurtuluş katıldı

YERALTI DİZİSİNİN OKUMA PROVALARI BU HAFTA BAŞLIYOR

Bugün kostüm provası yapılan dizinin okuma provası 3 Aralık’ta başlayacak. Haydar Ali’nin () intikam hikâyesi ve kendisini ölümden kurtaran gözü kara sevgilisi Ceylan’la () büyük aşkının etrafında yaşanan olayları konu alan dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenecek.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'lı diziye Sunay Kurtuluş katıldı
Cemal Can Canseven'den Survivor'da oruç itirafı! Acun Ilıcalı'nın dahi haberi yok
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınında kaybettikleri malları ortaya çıktı
ETİKETLER
#dizi
#devrim özkan
#deniz can aktaş
#uraz kaygılaroğlu
#Yeraltı Kaynakları
#Sunay Kurtuluş
#Murat Öztürk
#Medya
