Disney'de bayrak değişimi! Yeni CEO belli oldu

 Ömer Faruk Dogan

Walt Disney, şirkette 28 yıldır görev yapan ve eğlence parkları birimini yöneten Josh D’Amaro’yu Bob Iger’ın yerine yeni CEO olarak atadı. Peki yeni Disney CEO'su Josh D’Amaro kimdir?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 17:38

The Walt Disney Company, eğlence parkları biriminin başındaki isim olan Josh D'Amaro'yu yeni İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atadığını duyurdu. Şirkette 28 yıllık bir geçmişe sahip olan deneyimli yönetici mevcut patron Bob Iger'ın yerini alacak. D'Amaro'nun 18 Mart tarihinde yeni görevine başlaması planlanıyor.

BBC'nin haberine göre atama kararı, eğlence devinde uzun süredir devam eden halefiyet bulmacasını da sona erdirmiş oldu.

Hatırlanacağı üzere Bob Iger, 20 yıla yakın süre boyunca şirketi yönettikten sonra kısa bir ara vermiş ancak 2022 yılında geri dönmüştü. İkinci döneminde şirketi hızla yeniden yapılandıran Iger; yayıncılık, televizyon ve film birimlerindeki artan harcamaları kısmayı, spora odaklanan ESPN'e ivme kazandırmayı ve park ile kruvaziyer hatlarını genişletmeyi hedeflemişti.

Deneyimli yönetici, yaptığı açıklamada görev devriyle ilgili olarak "Disney'in geleceğinin hiç olmadığı kadar parlak olduğu bir dönemde görevden ayrılmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

DİSNEY YENİ CEO'SU JOSH D'AMARO KİMDİR?

1998 yılında Disneyland Resort'ta işe başlayan D’Amaro, kariyer basamaklarını tırmanarak Disney Experiences bölümünün başkanlığına kadar yükseldi. Disney Experiences birimi 185 bin çalışana ev sahipliği yapıyor ve geçtiğimiz yıl şirkete 36 milyar dolar gelir kazandırdı.

54 yaşındaki yönetici, mevcut pozisyonunda küresel çapta 12 tema parkı ve 54 tatil köyünü yönetiyor. World of Frozen ve Star Wars: Galaxy's Edge gibi projelerin yanı sıra Disney'in Fortnite geliştiricisiyle yaptığı iş birliği gibi dijital girişimleri de D'Amaro yönetti.

