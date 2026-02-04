Menü Kapat
TGRT Haber
Rekabet Kurumu Google'ın Android politikalarına soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Android işletim sistemi üzerinden Google hakkında soruşturma açtı. İncelemede, Google Arama ve Chrome'a sağlanan ayrıcalıkların yanı sıra cihaz üreticilerine getirilen işletim sistemi kısıtlamaları ele alınıyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
16:54
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
16:54

, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesinde elde edilen bulgular ışığında devi 'a yönelik süreci başlattı. Kurul, 19 Eylül 2018 tarihli Google kararı sonrasında şirket ile mobil cihaz üreticileri arasında kurulan mevcut sözleşme yapısının, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etme riski taşıdığına dair endişelerin oluştuğunu belirtti.

REKABET KURULU'NDAN GOOGLE'A ANDROİD KISKACI

Endişe konusu davranışlara işaret edilen açıklamada, "Bu davranışlar arasında, 'Google Arama' parçacığına ilişkin fiili münhasırlık etkisi, 'Google Chrome' ve 'Google Sesli Asistan' gibi Google'ın belirli hizmetleri aracılığıyla Google Arama'ya geniş çerçevede varsayılan avantajı sağlanması, 'Google Chrome' tarayıcısına çeşitli avantajlar sağlanması, işletim sistemini lisanslayan cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan yeni bir işletim sistemi geliştirmesi veya Android açık kaynak kodunu temel alan üçüncü taraf işletim sistemini cihazlarında kullanmasının yasaklanması gibi hususlar yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirket ile cihaz üreticileri arasındaki sözleşme ilişkisi çerçevesinde şekillenen bu endişelerin yanı sıra Android uygulama geliştiricilerini etkileyen "Android Geliştirici Doğrulama Programı" kapsamında Google'ın yakın tarihte gerçekleştirdiği bazı politika değişikliklerinin de inceleme kapsamına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu değişikliklerle geliştiricilere yönelik birtakım yükümlülüklerin öngörüldüğü tespit edilmiş olup, Google'ın bu politikasının rekabet ihlali olup olmadığı değerlendirilecek. Bu bağlamda Kurul kararıyla, Google'ın cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmeler ve Android Geliştirici Doğrulama Programı vasıtasıyla kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

#Teknoloji
#google
#android
#soruşturma
#rekabet kurulu
#Teknoloji
