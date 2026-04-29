Menajer Ayşe Barım davası dizi ve film sektöründe köklü değişimin ilk ayak seslerini çıkardı. Yetenekli olduğu halde önünün kesildiğini öne süren oyuncular, dava ile birlikte sektörün sadece bazı oyunculara ev sahipliği yaparken bazı oyuncuları kapı dışarı bıraktığına işaret etti. Rekabet Kurumu ise tüm bu tartışmalara son verecek yeni kararlar ile gündeme geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dizi ve film sektöründe devrim! Rekabet Kurumu ‘Tekel’ dönemine neşter vurdu Menajer Ayşe Barım davasıyla gündeme gelen dizi ve film sektöründeki yapısal sorunlar, Rekabet Kurumu'nun yeni düzenlemeleriyle ele alınıyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, cast ajanslarından dijital platformlara, sinema salonlarından müzik servislerine kadar geniş bir alanda düzenleme yapılacağını açıkladı. Cast ajansları ile menajerlik hizmetlerinin aynı çatı altında olmayacağı, münhasırlık anlaşmalarının kısıtlanacağı ve yapım-dağıtım faaliyetlerinin ayrılacağı belirtildi. Amaç, küçük oyuncuların önünü açmak, rekabeti güçlendirmek ve Ayşe Barım olayı gibi olumsuzlukların önüne geçmek olarak ifade edildi. Reklam piyasasındaki dijital platformlara kayış nedeniyle yeni bir çalıştay düzenleneceği duyuruldu.

REKABET KURUMU BAŞKANI AÇIKLADI

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yaptığı açıklamada cast ajanslarından dijital platformlara, sinema salonlarından müzik servislerine kadar geniş bir alanda düzenleme yapılacağını açıkladı. Dizi ve film sektöründe yapısal sorunlar bulunduğunu söyleyen Küle “Cast ajansları ile menajerlik hizmetleri aynı çatı altında olmayacak.

REKABETÇİ ŞARTLAR OLUŞTURULACAK

Sanat dünyasında rekabetçi şartlar oluşturacağız. Münhasırlık anlaşmalarını kısıtlayacağız. Yapım ve dağıtım faaliyetleri ayrılacak. Platformların yeni yapımcı ve oyuncularla çalışmasını teşvik edeceğiz. Amacımız küçük oyuncuların önünü açmak ve rekabeti güçlendirmek” ifadelerini kullandı.

OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bu düzenlemelerle Ayşe Barım olayı gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Sektörde tekelleşmeye sebep olmak ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırmakla suçlanan ID Danışmanlık Limited Şirketi kurucusu ve ortağı Ayşe Barım, Gezi Olayları’nın planlayıcılarından olmakla yargılanıyor.

REKLAM PİYASASI DA MERCEK ALTINDA

Reklam gelirlerinin hızla dijital platformlara kaydığını işaret eden Küle “Dijital piyasalar çok hızlı değişiyor. Altı ayda bile tüm sistem değişebiliyor. Bundan birkaç yıl önce çevrim içi reklamlarla ilgili çalıştay yaptık ancak yeni bir çalışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Haziran ayında Ankara’da yeni bir çalıştay düzenlenecek” dedi.