Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Dizi ve film sektöründe devrim! Rekabet Kurumu ‘Tekel’ dönemine neşter vurdu

Sadece televizyon değil, dijital platformlarda yayınlanan dizi ve filmlerde tekelleşme konusunun önüne geçilmesi için harekete geçildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan kararlar ile bıçak altına yatan sektörde, Yapım ve dağıtım faaliyetleri ayrılacak. Platformların yeni yapımcı ve oyuncularla çalışmasının önü teşviklerle açılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 09:32

Menajer Ayşe Barım davası dizi ve film sektöründe köklü değişimin ilk ayak seslerini çıkardı. Yetenekli olduğu halde önünün kesildiğini öne süren oyuncular, dava ile birlikte sektörün sadece bazı oyunculara ev sahipliği yaparken bazı oyuncuları kapı dışarı bıraktığına işaret etti. ise tüm bu tartışmalara son verecek yeni kararlar ile gündeme geldi.

Menajer Ayşe Barım davasıyla gündeme gelen dizi ve film sektöründeki yapısal sorunlar, Rekabet Kurumu'nun yeni düzenlemeleriyle ele alınıyor.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, cast ajanslarından dijital platformlara, sinema salonlarından müzik servislerine kadar geniş bir alanda düzenleme yapılacağını açıkladı.
Cast ajansları ile menajerlik hizmetlerinin aynı çatı altında olmayacağı, münhasırlık anlaşmalarının kısıtlanacağı ve yapım-dağıtım faaliyetlerinin ayrılacağı belirtildi.
Amaç, küçük oyuncuların önünü açmak, rekabeti güçlendirmek ve Ayşe Barım olayı gibi olumsuzlukların önüne geçmek olarak ifade edildi.
Reklam piyasasındaki dijital platformlara kayış nedeniyle yeni bir çalıştay düzenleneceği duyuruldu.
REKABET KURUMU BAŞKANI AÇIKLADI

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yaptığı açıklamada cast ajanslarından dijital platformlara, sinema salonlarından müzik servislerine kadar geniş bir alanda düzenleme yapılacağını açıkladı. Dizi ve film sektöründe yapısal sorunlar bulunduğunu söyleyen Küle “Cast ajansları ile menajerlik hizmetleri aynı çatı altında olmayacak.

REKABETÇİ ŞARTLAR OLUŞTURULACAK

Sanat dünyasında rekabetçi şartlar oluşturacağız. Münhasırlık anlaşmalarını kısıtlayacağız. Yapım ve dağıtım faaliyetleri ayrılacak. Platformların yeni yapımcı ve oyuncularla çalışmasını teşvik edeceğiz. Amacımız küçük oyuncuların önünü açmak ve rekabeti güçlendirmek” ifadelerini kullandı.

OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bu düzenlemelerle Ayşe Barım olayı gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Sektörde tekelleşmeye sebep olmak ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırmakla suçlanan ID Danışmanlık Limited Şirketi kurucusu ve ortağı Ayşe Barım, Gezi Olayları’nın planlayıcılarından olmakla yargılanıyor.

REKLAM PİYASASI DA MERCEK ALTINDA

Reklam gelirlerinin hızla dijital platformlara kaydığını işaret eden Küle “Dijital piyasalar çok hızlı değişiyor. Altı ayda bile tüm sistem değişebiliyor. Bundan birkaç yıl önce çevrim içi reklamlarla ilgili çalıştay yaptık ancak yeni bir çalışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Haziran ayında Ankara’da yeni bir çalıştay düzenlenecek” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rekabet Kurumu açıkladı! Temu'ya inceleme başlatıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula fiyat soruşturması!
ETİKETLER
#rekabet kurumu
#Oyuncu Hakları
#Dizi Film Sektörü
#Ajans Düzenlemesi
#Yapım Dağıtım
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.