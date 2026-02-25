Menü Kapat
Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula fiyat soruşturması!

Rekabet Kurumu, okul ücretleri, yan ürün ve hizmetlerinde yapılan fiyat artışlarıyla ilgili önaraştırmasını tamamladı. 19 özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar, yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerdeki aşırı fiyatların incelendiği bildirildi.

Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula fiyat soruşturması!
'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, özel okulların kayıt ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi ek ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik yürütülen önaraştırma tamamlandı.

Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi bulan Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma sürecini başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula fiyat soruşturması!

REKABET KURUMU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Önaraştırma sürecinde velilerden gelen yoğun şikayetler de dikkate alınarak;

Kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar,
Yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerdeki aşırı fiyatlar ve bu ürünlerin okul tarafından belirlenmiş satış noktalarından temininin zorunlu tutulduğu iddiaları değerlendirilmişti.
Veliler ve öğrenciler için olası etkileri ne olabilir? Eğitim pazarında adil rekabetin sağlanması; fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi ve velilerin kitap, yemek gibi ek ürün ve hizmetleri daha uygun fiyatlarla alternatif satış yerlerinden temin edebilmesi anlamına geliyor. Bu soruşturma, eğitim maliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir olması adına kritik bir adım."

Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula fiyat soruşturması!

İŞTE SORUŞTURMA AÇILAN 19 ÖZEL OKUL

Soruşturma açılan eğitim kurumları ise şöyle sıralandı:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,

Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

Bahçeşehir Okulları AŞ,

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

Bil Eğitim Kurumları AŞ,

Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,

Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.,

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,

Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

Uğur Okulları AŞ,

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ

Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula fiyat soruşturması!
ETİKETLER
#özel okullar
#fiyat artışları
#rekabet kurumu
#Eğitim Sektörü
#Kayıt Ücretleri
#Ekonomi
