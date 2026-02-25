Eski Galatasaraylı, Fenerbahçe formasını giydi! Transfer çalımı Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transferde de büyük bir rekabet yaşanıyor. Transfer dönemlerinde çoğu zaman aynı oyuncularla ilgilenen ezeli rakipler transferde mutlu sona ulaşabilmek için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Ligdeki şampiyonluk yarışında yaşanan rekabet transfere de yansırken son olarak Fenerbahçe önemli bir transfer çalımına imza atarak Galatasaray'ın genç yıldızını kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı takımın kaptanlığını da yapmış olan Hakan Balta'nın oğlu 17 yaşındaki Çağrı Hakan Balta'yı renklerine bağladı.

Galatasaray, altyapısında her yaş kategorisinde forma giyen ve son zamanlarda sık sık A takımla da idmanlara çıkan Çağrı Hakan Balta ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Çağrı Hakan Balta'nın sezon içinde belirli bir süre forma giyme garantisi talep ettiği ancak sarı-kırmızılıların bu talebi olumsuz karşıladığı ve tarafların yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı iddia edilmişti. Yaşanan sözleşme krizinin ardından devreye giren Fenerbahçe, Çağrı Hakan Balta ile anlaşma sağlamış ve oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

GENÇ YILDIZ ADAYI İLK İDMANINA ÇIKTI

Galatasaray'dan ayrılarak kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı alan Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli formayı giyer giymez soluğu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman sahasında aldı.

17 yaşındaki genç golcü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik Nottingham Forest karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren A takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Çağrı, antrenmanda teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Genç oyuncunun idmandaki istekli ve heyecanlı tavırları dikkati çekti. Öte yandan Tedesco'nun, adaptasyon sürecini hızlandırmak istediği Çağrı'yı performansına göre ilerleyen dönemde maç kadrolarında değerlendirmesi bekleniyor.

TRANSFERİN MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı sürpriz transferin maliyeti de belli oldu. Buna göre Fenerbahçe yönetimi, Çağrı'nın transferi için ezeli rakibine 3-4 milyon TL civarında yetiştirme bedeli ödeyecek. Çağrı Hakan Balta'nın gelecekteki olası bir satışından Galatasaray'a yüzde 10 pay da verilecek.

ATTIĞI GOLLERLE DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray altyapısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç forvet, bu sezon sarı-kırmızılıların U19 takımıyla istikrarlı bir grafik çizdi. Çağrı Hakan Balta, forma giydiği 21 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Çağrı Hakan Balta, geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde attığı 22 golle gol kralı olmuştu.