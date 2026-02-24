Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta nerede yayınlanacak?

Ekranların büyük heyecanla beklenen dizisi Doktor Başka Bir Hayatta, ne zaman başlayacağı ile merak ediliyor. İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun başrollerini paylaştıkları diziye dair merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta nerede yayınlanacak?

Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta nerede yayınlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:34

Doktor Başka Hayatta televizyon izleyicisi tarafından merakla bekleniyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekecek olan yeni , uzun süredir hazırlıklarına devam ederken, ne zaman başlayacağıyla da araştırılmaya başlandı. Peki, Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta nerede yayınlanacak? İşte detaylar…

DOKTOR BAŞKA HAYATTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ve ’nun başrolünde yer aldığı Doktor Başka Hayatta, ekranlara geleceği gün merakla bekleniyor. Gerçek olaylardan esinlenen Doktor Başka Hayatta dizisi, geriye dönüp baktığında hayal ettiği kişi olmadığıyla yüzleşmek zorunda kalan bir adamın hikayesini ekranlara getiriyor.

Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta nerede yayınlanacak?

Seyircilerin merakla beklediği Doktor Başka Hayatta, ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Doktor Başka Hayatta dizisi pazar akşamları ekranlara gelebilir.

Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta nerede yayınlanacak?

Pazar günü ekranlara gelen Sahtekarlar dizisinin düşük reytingleri nedeniyle finale gideceği iddia ediliyor. Ancak ne yapımdan ne de kanaldan konu hakkında detaylı bir açıklama bulunmuyor. Ancak kulislerde konuşulana göre, Sahtekarların final yapmasıyla Doktor Başka Hayatta dizisi Pazar akşamları ekranlara gelecek.

Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta nerede yayınlanacak?

DOKTOR BAŞKA HAYATTA NEREDE YAYINLANACAK?

Doktor Başka Hayatta dizisi NOW TV ekranlarında yayınlanarak, izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan fragmanlarıyla büyük ses getiren Doktor Başka Hayatta dizisi, Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin en başarılı doktorlarından biri olan Prof. Dr. İnan Kural’ın uğradığı bir silahlı saldırı sonucu meydana gelenleri ekrana taşıyacak.

Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta nerede yayınlanacak?

Yaşadığı saldırı sonucu 12 yılını hatırlamayan İnan Kural (İbrahim Çelikkol), hayatındaki meydana gelen değişimleri anlatacak olan Doktor Başka Hayatta dizisi, Dass Yapım imzasını da taşıyarak, Selen Sevigen ve Berke Sevigen’ın yapımcılığıyla ekranlara gelecek.

Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta nerede yayınlanacak?

Dizinin ilk üç bölümü Birsen Altuntaş’ın haberine göre, tamamlandı. Ancak set ekibi dizinin yayın tarihi belli olana kadar çekimlere ara verdi. Sahtekarlar dizisinin final yapması dahilinde Pazar akşamları izleyicisiyle buluşacak.

Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta nerede yayınlanacak?

Başarılı oyuncular Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştıkları Doktor Başka Hayatta, Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya gibi isimlerde yer alıyor.

ETİKETLER
#now tv
#sıla türkoğlu
#dizi
#ibrahim çelikkol
#Doktor Başka Hayatta
#Medya
