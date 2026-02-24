Menü Kapat
Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi ne zaman final yapacak?

NOW TV’nin dizilerinden biri olan Sahtekarlar, final haberleriyle gündeme geldi. Arama motorlarında Sahtekarlar dizisi hakkında ‘Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi ne zaman final yapacak?’ soruları araştırılmaya başlandı.

Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi ne zaman final yapacak?
Pazar akşamları ekranlara gelen Sahtekarlar, izleyicisi tarafından izlemeye devam ederken yaşadığı reyting düşüşleri dikkat çekti. Dizi hakkında ortaya çıkan final haberleri ise dikkatlice araştırılmaya başlandı. Peki, Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi ne zaman final yapacak? İşte Sahtekarlar hakkında merak edilenler…

SAHTEKARLAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

’nin sevilerek izlenen dizisi Sahtekarlar, dikkat çeken final haberleriyle gündem oldu. Ekran macerasında geçtiğimiz aylarda iyi olan Sahtekarlar dizisi, son zamanlarda reytinglerdeki düşüşler nedeniyle zaman zaman gündemdeki yerini alıyordu.

Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi ne zaman final yapacak?

Şimdilerde Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ‘Doktor Başka Hayatta’ dizisi için Pazar gününü düşünülmüş, ancak Pazar akşamları yayınlanan Sahtekarlar dizisi olduğundan dizi final yapabilir. Fakat Sahtekarlar dizisi hakkında kesin bir karar yok.

Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi ne zaman final yapacak?

Sahtekarlar dizisi düşen reytinglerle birlikte final yapabilir. Gün değişikliğine gitmeyen Sahtekarların akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak. Eğer dizi erken finale giderse Pazar günü yeni dizilerden biri olacak olan Doktor Başka Hayatta yayınlanabilir.

Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi ne zaman final yapacak?

SAHTEKARLAR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sahtekarlar dizisi hakkında gündeme gelen final haberlerinden sonra, arama motorlarından ‘ne zaman final yapacak?’ gibi sorularda merakla araştırılmaya başlandı. NOW TV ekranlarında başarılı oyuncuları bir araya getiren Sahtekarlar dizisi, düşen reytinglerden dolayı birkaç bölüm sonra final yapabilir.

Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi ne zaman final yapacak?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kesin bir bilgi bulunmasa da düşen reytingler dizinin final yapıp yapmayacağını belirleyecek. Sahtekarların final olması dahilinde de NOW TV’nin yeni dizisi Doktor Başka Hayatta ekranlara geleceği de iddia ediliyor.

Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi ne zaman final yapacak?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sahtekarlar son bölümde, Ertan duygularının peşinde gider ve Asya ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açarlar. Ancak Ertan’ın içerisinde bitmek bilmeyen düşünceler onu bambaşka noktalar götürür. Ayrıca annesi onu bir tarafa Aysa onu bir tarafa çeker.

Sahtekarlar dizisi final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi ne zaman final yapacak?

Tam da bu sırada İbrahim, hiç beklenmedik bir hamle yaparak takıntı haline getirdiği ilişki defterini kapatır. Hidayet Asya’yı karşısına oturtturur ve İbrahim’le evlenmesini ister. Asya’nın kararı ne olacak merakla beklenirken, Sahtekarlar Pazar günü yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak.

