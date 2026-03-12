Düşük reyting kurbanı olmuştu! Sahipsizler dizisinin oyuncusundan dikkat çeken açıklamalar

Çarşamba günlerinin yoğun ilgiyle izlenen dizisi geçtiğimiz günlerde düşük reyting alması sebebiyle ekranlara veda etmişti. Sevilerek takip edilen dizinin final yapmasının ardından dizi de rol alan oyuncu Enes Koçak, dikkat çeken açıklamalarla gündem oldu.

DÜŞÜK REYTİNG KURBANI OLMUŞTU!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve severek takip edilen Sahipsizler dizisi, geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda etmişti. Televizyon akşamlarının en yoğun günlerinden birinde ekranlara gelen Sahipsizler, diğer dizilere karşı reytinglerde düşüşe geçiyordu.

Final kararının alınmasıyla geçtiğimiz gün ekranlara veda eden Sahipsizler dizisi, ekranlara damga vurmuş, final sahnesi izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan gibi diziler karşısında reyting kaybeden Sahipsizler dizisinin başarılı oyuncusu ve Yusuf karakterini oynayan Enes Koçak, dikkat çeken açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN OYUNCUSUNDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ekranların sevilerek takip edilen dizilerinden biri olan Sahipsizler, 2. sezonuyla ekranlara geçtiğimiz günlerde veda etti. İki sezondur ekranlara gelen Sahipsizler, televizyon gününün en yoğun olduğu Çarşamba günü ekranlara geliyordu.

İlk sezonuyla oldukça dikkat çeken Sahipsizler dizisi, Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin de yayınlanmaya başlamasıyla reytinglerde düşüşe geçmişti. Onedio’nun haberinde yer alan bilgilere göre, Sahipsizler dizisinin oyuncusu olan ve Yusuf karakterini oynayan Enes Koçak’tan konu hakkında açıklama geldi.

Yusuf karakteriyle izleyici karşısına çıkan Enes Koçak, rol aldığı Sahipsizler dizisi hakkında yapmış olduğu konuşma ve açıklamalar ile gündemde yer aldı. Bilinenin yanlış olduğunu ifade eden Enes Koçak, Sahipsizler dizisinin reytinglerden dolayı final yapmadığını açıkladı.

Enes Koçak, '5 reytingle biten dizi bence reyting kurbanı değil' diyerek Sahipsizler dizisinin reyting kurbanı olmadığını söyledi. Enes Koçak’ın bu açıklamalarından sonra dikkatler üzerine çekildi