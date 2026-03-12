Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Düşük reyting kurbanı olmuştu! Sahipsizler dizisinin oyuncusundan dikkat çeken açıklamalar

Star TV'nin sevilerek izlenen dizilerinden biri olan Sahipsizler, geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizi, reytinglerdeki düşüklük nedeniyle final kararı alırken dizinin sevilen oyuncularından Enes Koçak'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar…

Düşük reyting kurbanı olmuştu! Sahipsizler dizisinin oyuncusundan dikkat çeken açıklamalar
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
12.03.2026
11:45
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
11:45

Çarşamba günlerinin yoğun ilgiyle izlenen dizisi geçtiğimiz günlerde düşük reyting alması sebebiyle ekranlara veda etmişti. Sevilerek takip edilen dizinin yapmasının ardından dizi de rol alan oyuncu Enes Koçak, dikkat çeken açıklamalarla gündem oldu.

DÜŞÜK REYTİNG KURBANI OLMUŞTU!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve severek takip edilen Sahipsizler dizisi, geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda etmişti. Televizyon akşamlarının en yoğun günlerinden birinde ekranlara gelen Sahipsizler, diğer dizilere karşı reytinglerde düşüşe geçiyordu.

Düşük reyting kurbanı olmuştu! Sahipsizler dizisinin oyuncusundan dikkat çeken açıklamalar

Final kararının alınmasıyla geçtiğimiz gün ekranlara veda eden Sahipsizler dizisi, ekranlara damga vurmuş, final sahnesi izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Düşük reyting kurbanı olmuştu! Sahipsizler dizisinin oyuncusundan dikkat çeken açıklamalar

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan gibi diziler karşısında reyting kaybeden Sahipsizler dizisinin başarılı oyuncusu ve Yusuf karakterini oynayan Enes Koçak, dikkat çeken açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Düşük reyting kurbanı olmuştu! Sahipsizler dizisinin oyuncusundan dikkat çeken açıklamalar

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN OYUNCUSUNDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ekranların sevilerek takip edilen dizilerinden biri olan Sahipsizler, 2. sezonuyla ekranlara geçtiğimiz günlerde veda etti. İki sezondur ekranlara gelen Sahipsizler, televizyon gününün en yoğun olduğu Çarşamba günü ekranlara geliyordu.

Düşük reyting kurbanı olmuştu! Sahipsizler dizisinin oyuncusundan dikkat çeken açıklamalar

İlk sezonuyla oldukça dikkat çeken Sahipsizler dizisi, Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin de yayınlanmaya başlamasıyla reytinglerde düşüşe geçmişti. Onedio’nun haberinde yer alan bilgilere göre, Sahipsizler dizisinin oyuncusu olan ve Yusuf karakterini oynayan Enes Koçak’tan konu hakkında açıklama geldi.

Düşük reyting kurbanı olmuştu! Sahipsizler dizisinin oyuncusundan dikkat çeken açıklamalar

Yusuf karakteriyle izleyici karşısına çıkan Enes Koçak, rol aldığı Sahipsizler dizisi hakkında yapmış olduğu konuşma ve açıklamalar ile gündemde yer aldı. Bilinenin yanlış olduğunu ifade eden Enes Koçak, Sahipsizler dizisinin reytinglerden dolayı final yapmadığını açıkladı.

Düşük reyting kurbanı olmuştu! Sahipsizler dizisinin oyuncusundan dikkat çeken açıklamalar

Enes Koçak, '5 reytingle biten dizi bence reyting kurbanı değil' diyerek Sahipsizler dizisinin reyting kurbanı olmadığını söyledi. Enes Koçak’ın bu açıklamalarından sonra dikkatler üzerine çekildi

#final
#Reytingler
#Dizi Oyuncusu
#Enes Koçak
#Sahipsizler Dizisi
#Medya
