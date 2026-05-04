Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Enfes Bir Akşam dizisinden ikinci sezon müjdesi! Çok yakında çekimlere başlıyor

Netflix dijital platformunun büyük bir ilgiyle takip edilen iddialı projeleri arasında yer alan Enfes Bir Akşam dizisi izleyicilerini sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ilk sezonuyla seyirciden tam puan alan dizinin ikinci sezon müjdesi verilmişti. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Enfes Bir Akşam dizisinin çok yakında ikinci sezon çekimlerine başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar…

Bol entrikalı bir aşk hikayesi olarak da izleyici karşısına çıkan Enfes Bir Akşam dizisi, ilk sezonuyla tam puan almıştı. ’te en çok izlenen Türk yapımı projeler arasında yer alan fenomen dizi, kısa sürede büyük ilgi görmüş ve seyirci tarafından çok sevilmişti. Özellikle etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Enfes Bir Akşam dizisi, geçtiğimiz yıl ekim ayında ilk sezonuyla yayınlanmıştı. Başrollerinde ve ’in oynadığı Enfes Bir Akşam dizisi izleyicilerini sevindiren haber geldi. Uluslararası ölçekte de büyük bir ün kazanan Enfes Bir Akşam dizisi için ikinci sezon müjdesi de verilmişti. Netflix’in kısa sürede iddialı projeleri arasında yer almayı başaran Enfes Bir Akşam dizisinin çok yakında ikinci sezon çekimlerine başlayacağı öğrenildi. Çok yakında çekimlerine başlanacak olan dizinin ikinci sezonu da büyük merak uyandırdı.

Netflix'te yayınlanan ve Aslı Enver ile Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı 'Enfes Bir Akşam' dizisinin ikinci sezon çekimlerine yakında başlanacağı duyuruldu.
Dizinin ikinci sezon çekimleri temmuz ayında başlayacak ve 3 ay sürecek.
İlk sezonu 8 bölüm olarak yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.
'Enfes Bir Akşam', 56 ülkede ilk 10'a girmeyi başardı.
İkinci sezonda Songül (Dolunay Soysert) karakteri için bir partner gelecek.
ENFES BİR AKŞAM DİZİSİNDEN İKİNCİ SEZON MÜJDESİ!

Aslı Enver ve Engin Akyürek’i bir araya getiren Enfes Bir Akşam dizisinin ikinci sezon müjdesi verilmişti. Netflix dijital platformunda izleyici karşısına çıkan iddialı proje, geçtiğimiz ekim ayında yayınlanmış ve izleyiciden büyük ilgi görmüştü. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Enfes Bir Akşam dizisi, ilk sezon 8 bölüm şeklinde ekranlara gelmişti. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizi kısa sürede ikinci sezon onayı da almıştı.

Yayınlandığı döneme damga vuran Enfes Bir Akşam dizisi, 56 ülkede ilk 10’a girmeyi başarmıştı. Netfix’in iddialı Türk yapımı dizileri arasında yer alan Enfes Bir Akşam dizisi izleyicilerini sevindiren haber geldi. Başrollerinde Aslı Enver ve Engin Akyürek’in oynadığı dizinin ikinci sezon çekimlerine çok yakında başlayacağı duyuruldu.

Aslı Enver’in Nihal'i, Engin Akyürek’in ise Osman'ı oynadığı Enfes Bir Akşam dizisi, kısa sürede Netflix’te en çok izlenen Türk yapımı projeler arasında yer almıştı. Köklü bir denizci ailesinin varisi Nihal ve sıfırdan servetini oluşturmuş hırslı bir iş insanı Osman’ın güçlü aşk hikayesini izleyiciyle buluşturan Enfes Bir Akşam dizisi, ikinci sezon müjdesiyle büyük merak uyandırmıştı.

Anadoluhisarı'ndaki bir yalının etrafında dönen güç savaşı ve bu savaşın içinde filizlenen büyük bir aşkın hikâyesini seyirciyle buluşturan Enfes Bir Akşam dizisi, Engin Akyürek ve Aslı Enver’in muhteşem uyumuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren projenin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİNDEN İKİNCİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR!

Netflix’in en kısa sürede ikinci sezon onayı alan yerli içerikleri arasında yer alan Enfes Bir Akşam dizisi, çok yakında ikinci sezon çekimlerine başlıyor. Engin Akyürek, Aslı Enver, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Zeynep Oymak ve Sedef Avcı gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren iddialı projenin yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Netflix’in en sevilen projeleri arasında yer alan Enfes Bir Akşam dizisinin ikinci sezon çekimleri temmuz ayında başlıyor. Yeni sezon müjdesiyle seyircide büyük heyecan oluşturan iddialı dizi, 3 ay sürecek çekimlerle ikinci sezonu tamamlayacak.

Çekimleri temmuz ayında başlayıp 3 ay devam edecek Enfes Bir Akşam dizisinin ikinci sezonunda Songül (Dolunay Soysert) için partner gelecek. TimsBi imzalı iddialı dizinin ikinci sezonunun ise ne zaman izleyiciyle buluşacağı merakla bekleniyor.

