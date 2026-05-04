Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Taşacak Bu Deniz’e yeni rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz dizisi bomba gibi geliyor

Televizyon ekranlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Taşacak Bu Deniz dizisine yeni rakip olarak Sevdamı Sakla Karadeniz adlı proje geliyor. Hazırlıklarına çok yakında başlanması beklenen dizi yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Taşacak Bu Deniz dizisine iddialı bir rakip olarak gelen Sevdamı Sakla Karadeniz, izleyiciler tarafından şimdiden merak ediliyor. Ekranların yeni iddialı Karadeniz dizisi bomba gibi geliyor. İşte detaylar…

Taşacak Bu Deniz’e yeni rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz dizisi bomba gibi geliyor
Son zamanların reyting rekortmeni projesi olarak izleyici karşısına çıkan Taşacak Bu Deniz dizisine ‘Sevdamı Sakla Karadeniz’ adlı yeni bir rakip geliyor. ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz, ekranlarda fırtına gibi eserken, yeni sezonda Karadeniz temalı diziler yavaş yavaş artış göstermeye başlıyor. Henüz hazırlık aşamasında olan iddialı proje beklenen dizi yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Taşacak Bu Deniz dizisine iddialı bir rakip olarak gelen Sevdamı Sakla Karadeniz, etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. Ekranların yeni iddialı Karadeniz dizisi bomba gibi geliyor. Sevdamı Sakla Karadeniz dizisine dair detaylar şimdiden izleyici tarafından araştırılıyor. İşte Sevdamı Sakla Karadeniz projesi hakkında bilinmeyenler…

Taşacak Bu Deniz’e yeni rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz dizisi bomba gibi geliyor

TRT1'de yayınlanan ve reyting rekortmeni olan 'Taşacak Bu Deniz' dizisine, NOW TV ekranlarında yayınlanacak olan 'Sevdamı Sakla Karadeniz' adlı yeni bir Karadeniz dizisi rakip olarak geliyor.
Mia Yapım'ın patronu Banu Akdeniz, memleketi Trabzon'da 'Sevdamı Sakla Karadeniz' adlı bir dizi çekmeye hazırlanıyor.
Dizinin çekimleri Trabzon'da gerçekleşecek ve yapımcı Banu Akdeniz, daha önce 'Kocamın Ailesi', 'Avrupa Avrupa' ve 'Hercai' gibi projelere imza atmıştır.
'Sevdamı Sakla Karadeniz' dizisi, Deniz Dargı ve Cem Görgeç tarafından kaleme alınmıştır.
Dizi, Kuzey ve Zeyşan'ın aşk hikayesini konu alacak ve bu yaz Trabzon'da çekilmesi planlanmaktadır.
'Sevdamı Sakla Karadeniz' ile birlikte Trabzon'da çekilecek ana akım dizi sayısı ikiye yükselecektir.
TAŞACAK BU DENİZ’E YENİ RAKİP OLARAK SEVDAMI SAKLA KARADENİZ GELİYOR!

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Taşacak Bu Deniz, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, iddialı projeye yeni rakip olarak Sevdamı Sakla Karadeniz dizisi geliyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Taşacak Bu Deniz dizisi, yeni sezona damgasını vuran projeler arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, reytinglerdeki başarısıyla da adından söz ettiriyor.

Çekimleri Karadeniz’in eşsiz doğa güzelliğine sahip olan Trabzon’da gerçekleşen dizisine yeni bir rakip geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Mia Yapım’ın patronu Banu Akdeniz, memleketi Trabzon’da bir dizi çekmeye hazırlanıyor. ‘Sevdamı Sakla Karadeniz’ adıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan iddialı proje için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yöresel dizilere olan ilginin son zamanlarda artış gösterdiği bu dönemde yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon birçok farklı dizinin televizyon ekranlarında yer almasıyla birlikte en çok adından söz ettiren Karadeniz dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’ olmuştu. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan ve reytinglerdeki başarısını devam ettiren projeye yeni rakip geliyor.

Taşacak Bu Deniz dizisine iddialı bir rakip olarak gelen Sevdamı Sakla Karadeniz, etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. Ekranların yeni iddialı Karadeniz dizisi bomba gibi geliyor. Sevdamı Sakla Karadeniz dizisine dair detaylar şimdiden izleyici tarafından araştırılıyor.

SEVDAMI SAKLA KARADENİZ YENİ SEZONDA SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK!

Mia Yapım’ın patronu Banu Akdeniz, yeni bir Karadeniz dizisi ‘Sevdamı Sakla Karadeniz’ projesi için kolları sıvadı. Trabzon Maçka’lı olan yapımcı Akdeniz’in bu kez memleketinde bir dizi çekmeye hazırlandığı öğrenildi. Sevdamı Sakla Karadeniz adıyla izleyiciyle buluşacak olan projenin hazırlıkları başladı.

‘Kocamın Ailesi’, ‘Avrupa Avrupa’ ve ‘Hercai’ gibi unutulmaz dizi projelerine imza atan Mia Yapım’ın patronu Banu Akdeniz, şimdilerde yeni bir Karadeniz dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzon’da çekilmesi beklenen proje aynı zamanda TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz’e rakip olarak geliyor.

Bu yaz Trabzon’da çekilmesi planlanan Sevdamı Sakla Karadeniz dizisi NOW TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Deniz Dargı ve Cem Görgeç’in kaleme aldığı dizinin yönetmen ve oyuncu görüşmeleri sürüyor. Kuzey ve Zeyşan’ın aşk hikayesini yeni sezonda ekrana taşıyacak olan iddialı proje merakla bekleniyor. Sevdamı Sakla Karadeniz dizisiyle beraber Trabzon’da çekilecek ana akım dizi sayısı ikiye yükselecek.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
