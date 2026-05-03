Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’ya Fransa’da sevgi seli! Şıklıkları göz kamaştırdı

Taşacak Bu Deniz’in İso ve Fadime’si olarak gönüllere taht kuran Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı, Fransa'nın Toulouse kentindeki Fest İstanbul etkinliğine birlikte katıldı. Etkinlikte sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ikilinin şıklıkları ise ayrıca gündem oldu.

Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’ya Fransa’da sevgi seli! Şıklıkları göz kamaştırdı
Taşacak Bu Deniz dizisinin başarılı isimlerinden Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı, ’nın kültürel etkinlik takviminde öne çıkan organizasyonlardan biri olan Fest İstanbul kapsamında ’da sahne aldı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili şıklıklarıyla göz doldurdu.

ZEYNEP ATILGAN VE ERDEM ŞANLI FRANSA’DA

Türk kültürünü Avrupa ile buluşturmayı amaçlayan festival, bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleşirken, sanat ve kültür odaklı etkinlikleriyle dikkat çekti. Müzik performansları, sahne gösterileri ve geleneksel motiflerin modern yorumlarla sunulduğu program, ziyaretçilere renkli anlar yaşattı.

Etkinlikte yer alan Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı, katıldıkları program boyunca hem davetlilerin hem de festival ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. İkilinin festivaldeki varlığı, organizasyona sanatsal bir çeşitlilik katarken, etkinliğin sosyal medya yansımalarında da geniş yer buldu.

Türkiye ile Fransa arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen Fest İstanbul, Toulouse’da bu yıl da kültürler arası köprü kuran önemli etkinliklerden biri olarak öne çıktı ve renkli görüntülere sahne oldu.

ZEYNEP ATILGAN'IN KIYAFETİ BEĞENİ TOPLADI

Zeynep Atılgan'ın Fransa'da tercih ettiği kıyafet dikkat çekti. Fiyatı 77.950 TL olan elbise oldukça beğenildi.

ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?

20 Mart 2002 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Zeynep Atılgan, genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla 23 yaşında olan Atılgan, eğitim hayatını da oyunculuk kariyeriyle birlikte sürdürüyor.

Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitimine devam eden oyuncu, akademik yaşamını sanatla paralel şekilde yürütüyor. Oyunculuğa olan ilgisi lise yıllarında başlayan Atılgan, bu süreçte aldığı temel eğitimlerle kamera önü performansına yöneldi.

Kariyer yolculuğu

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında kamera önü eğitimleri alarak adım atan Zeynep Atılgan, ilk döneminde reklam filmleri ve kısa projelerde yer alarak deneyim kazandı. Bu süreç, onun profesyonel oyunculuk dünyasına hazırlık aşaması oldu. Televizyon sektörüne geçişiyle birlikte daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşan Atılgan, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

Genç oyuncunun çıkış noktası ise “Yargı” dizisinde oynadığı “Parla Yılmaz” karakteri oldu. Bu rol, onun ekranlardaki görünürlüğünü artırırken kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Yer aldığı yapımlar

Yargı – Parla Yılmaz
Kardelenler – Aysel
Taşacak Bu Deniz – Fadime Koçari

