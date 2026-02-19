Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı televizyon ekranlarının sevilen projeleri arasında yer alan Eşref Rüya’nın 33. bölümü geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam eden fenomen dizi son bölümüyle büyük ses getirdi. Son olarak 33. bölümüyle seyirciyle buluşan Eşref Rüya dizisinin sıkı takipçileri fenomen dizinin nerede yayınlandığını merak ediyor. Eşref Rüya’nın son bölümünde neler olduğu da araştırılıyor. Peki, Eşref Rüya 33. bölüm nerede yayınlanıyor? Eşref Rüya son bölümde neler oldu? Eşref Rüya dizisinin 33. bölümüne dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Eşref Rüya’nın son bölümü hakkında bilinmeyenler…

EŞREF RÜYA 33. BÖLÜM NEREDE YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, geçtiğimiz akşam 33. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken fenomen dizinin 33. bölümünün nerede yayınlandığı da merak edildi.

Çarşamba akşamlarının reytinglerde zirve yapan dizileri arasında yer alan Eşref Rüya, yeni bölümleriyle nefesleri kesmeye devam ediyor. Son olarak 33. bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya dizisinin nerede yayınlandığı da merakla araştırılıyor. Fenomen dizinin eksiksiz tüm bölümleri Amazon Prime dijital platform uygulamasında yayınlanıyor.

Geçtiğimiz akşam sadece Kanal D ekranlarında 33. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya dizisi, kanal yayınının hemen ardından Amazon Prime’dan izlenebiliyor. Heyecan dolu son bölümüyle seyirciyle buluşan Eşref Rüya dizisinin 33. bölümü henüz Amazon Prime yer almıyor. Fakat dizinin televizyon yayını sonrası tüm bölümleri Amazon Prime’da izleyici karşısına çıkıyor.

Eşref Rüya 33. bölümünün çok yakında Amazon Prime dijital platformunda izleyiciyle buluşması planlanıyor. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler yalnızca Amazon Prime dijital platformundan Eşref Rüya’nın 33. son bölümünü full tek parça izleyebiliyor. Çarşamba akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, televizyon yayını sonrası yalnızca Prime Video’da izleyici karşısına çıkıyor.

Diğer yandan dizinin geçmiş bölümleri ise sırayla Kanal D resmi sitesinde ve YouTube resmi sayfasında yayınlanıyor. Eşref Rüya 33. bölümü Kanal D resmi internet sitesinde 9 Nisan’da izleyiciyle buluşacak. Fakat fenomen dizinin son bölümünü şimdi izlemek isteyenler Prime Video’dan kolaylıkla ulaşabiliyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref Rüya dizisinin son bölümü yine nefesleri kesti. Çarşamba akşamları Yeraltı dizisiyle rakip olan Eşref Rüya, reytinglerde yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı. Eşref’in Nisan’ın Rüya olduğunu hala öğrenmemesi seyircide büyük tepkilere neden olurken, Eşref Rüya’nın son bölümünde; Eşref, kendisine oynanan oyunun farkına varınca durumu lehine çevirip ipleri eline aldı.

Ancak Eşref’in planlarından habersiz olan Nisan, onun Rüya’ya kapıldığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yetimlere düzenlenen hain saldırının ardından Kadir’i karşısına alan Eşref, Hıdır’ın olaylara dahil olmasıyla sarsıcı bir gerçekle yüzleşti. Eşref, sağ kolu olarak gördüğü Hıdır’a güvenini kaybetmiş olsa da nihai hedefine ulaşmak için Kadir’in çaresizliğini fırsat bildi.