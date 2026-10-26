TRT 1’in yeni sezon projeleri arasında yer alan Evlilik Güzeldir dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin yönetmen kadrosunda değişikliğe gidildi. Şafak Bal ve Serap Danış’ın projeye veda etmesinin ardından yönetmen koltuğuna Ece Erdek ve Hatice Sağlam geçti. Yeni yönetmenlerin dizinin ilerleyen bölümlerini birlikte yöneteceği öğrenildi.

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HABERİN ÖZETİ Evlilik Güzeldir’de sürpriz değişiklik! Dengeler değişiyor TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisinde yönetmen kadrosu değişti. Dizinin kurucu yönetmenleri Şafak Bal ve Serap Danış projeye veda etti. Yönetmen koltuğunu Ece Erdek ve Hatice Sağlam devraldı ve ilerleyen bölümleri birlikte yönetecekler. Dizi, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikayesini konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Yusuf Çim, Seçkin Özdemir, Yıldız Kültür, Hazım Körmükçü ve Ferit Aktuğ gibi isimler yer alıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNDE YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisinde yönetmen kadrosu değişti. Dizinin kurucu yönetmenleri Şafak Bal ve Serap Danış projeye veda etti. Yaşanan ayrılığın ardından yönetmen koltuğuna Ece Erdek ve Hatice Sağlam geçti. İki yeni yönetmenin projeye dahil olmasıyla dizinin yönetmen kadrosunda yeni bir dönem başladı.

EVLİLİK GÜZELDİR’İN YENİ YÖNETMENLERİ BELLİ OLDU

Evlilik Güzeldir dizisinin yeni yönetmenleri Ece Erdek ve Hatice Sağlam oldu. Daha önce Centilmen dizisiyle de gündeme gelen Ece Erdek, projede Hatice Sağlam ile birlikte görev yapacak. İki yönetmen, Şafak Bal ve Serap Danış’ın ayrılığının ardından dizinin yönetmenliğini devraldı.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Evlilik Güzeldir, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikayesini konu alıyor. Aile ilişkileri, evlilik, kuşak çatışması ve mahalle dayanışmasını merkezine alan dizi, sıcak ve mizahi anlatımıyla dikkat çekiyor. Mesut Bahtiyar, yıllarca başka çiftlerin mutluluğuna tanıklık ederken kendi ailesinde yaşanan gelişmelerle de mücadele ediyor. Kızlarının aşk hayatları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve beklenmedik karşılaşmalar, hikâyenin temelini oluşturuyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Yusuf Çim, Seçkin Özdemir, Yıldız Kültür, Hazım Körmükçü ve Ferit Aktuğ gibi isimler yer alıyor. Kalabalık oyuncu kadrosuyla aile ilişkilerini ve farklı kuşakların yaşadığı çatışmaları ekrana taşıyan yapım, hikayesinde aşk ve aile bağlarına odaklanıyor.

Evlilik Güzeldir dizisinde yaşanan yönetmen değişikliğinin, yapımın ilerleyen bölümlerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Şafak Bal ve Serap Danış’ın ayrılığının ardından görevi devralan Ece Erdek ve Hatice Sağlam’ın dizinin hikayesini nasıl sürdüreceği izleyiciler tarafından yakından takip edilecek. TRT 1’in sevilen yapımlarından Evlilik Güzeldir yeni bölümüyle ekran yolculuğuna devam ediyor.