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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:43

Evlilik Güzeldir Nergis kim? Evlilik Güzeldir oyuncuları ve isimleri

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Güzeldir'in güzel karakteri Nergis izleyicinin gündemine yerleşti. Sevilen Nergis karakterini kim oynuyor merak edildi. Neşeli ve samimi hareketleri ile yer alan karakteri oynayan isim beğeni topladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Evlilik Güzeldir Nergis kim? Evlilik Güzeldir oyuncuları ve isimleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:43

Yeni dizi olan kısa sürede beğeni topladı. Dizide yer alan Nergis karakteri ise samimi halleri ile izleyicinin gönlünde taht kurdu.

EVLİLİK GÜZELDİR NERGİS KİM?

Dizide Nergis karakterini Cansu Savcı oynuyor. 

Evlilik Güzeldir Nergis kim? Evlilik Güzeldir oyuncuları ve isimleri

Başarılı ve güzel oyuncunun canlandırdığı Nergis karakteri ilk bölümden beri ilgiyle takip ediliyor. Nergis karakteri şöyle tanımlandı:

"Çiçekler gibi zarif, nahif ve göründüğünden çok daha güçlü… Neşesi ve sıcacık kalbiyle etrafındaki her şeyi güzelleştirir. Hayatındaki her şeyin düzen ve uyum içinde olmasını ister; ta ki kalbini tatlı bir hayrete düşüren biri karşısına çıkana kadar…"

Evlilik Güzeldir Nergis kim? Evlilik Güzeldir oyuncuları ve isimleri

CANSU SAVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitim alan Savcı, 'ndeki rolü ile adından söz ettirmişti. 26 yaşındaki genç oyuncu oyunculuk kariyerinde basamakları çıkmaya devam ediyor.

Cansu Savcı'nın yer aldığı :

 Kızılcık Şerbeti — Demet
Evlilik Güzeldir — Nergis Bahtiyar — 2026

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