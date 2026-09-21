Evlilik Güzeldir Nergis kim? Evlilik Güzeldir oyuncuları ve isimleri

Yeni dizi olan Evlilik Güzeldir kısa sürede beğeni topladı. Dizide yer alan Nergis karakteri ise samimi halleri ile izleyicinin gönlünde taht kurdu.

EVLİLİK GÜZELDİR NERGİS KİM?

Dizide Nergis karakterini Cansu Savcı oynuyor.

Başarılı ve güzel oyuncunun canlandırdığı Nergis karakteri ilk bölümden beri ilgiyle takip ediliyor. Nergis karakteri şöyle tanımlandı:

"Çiçekler gibi zarif, nahif ve göründüğünden çok daha güçlü… Neşesi ve sıcacık kalbiyle etrafındaki her şeyi güzelleştirir. Hayatındaki her şeyin düzen ve uyum içinde olmasını ister; ta ki kalbini tatlı bir hayrete düşüren biri karşısına çıkana kadar…"

CANSU SAVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitim alan Savcı, Kızılcık Şerbeti'ndeki rolü ile adından söz ettirmişti. 26 yaşındaki genç oyuncu oyunculuk kariyerinde basamakları çıkmaya devam ediyor.

Cansu Savcı'nın yer aldığı diziler:

Kızılcık Şerbeti — Demet

Evlilik Güzeldir — Nergis Bahtiyar — 2026