Evlilik Güzeldir Aziz Ziya kim? Ali Rıza Kubilay dizinin oyuncu kadrosuna eklendi

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İstanbul
Birçok başarılı ismin dahil olduğu Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. 4. bölüm ile ekranlara gelecek olan Aziz Ziya karakteri ise dikkatleri üzerine çekti.
TRT 1'in sevilen dizisi Evlilik Güzeldir'e Aziz Ziya karakteri geliyor. Berk Bakioğlu'nun oynadığı Sinan'ın emlak zengini olan patronu olarak diziye katılan yeni karakteri oyuncu Ali Rıza Kubilay oynayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aziz Ziya, Gözde Okur’un oynadığı Saadet ile bağ kuracak.
1977 senesinde Ankara'da doğan isim, 2003 yılında Bilkent MSSF Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev aldıktan sonra, 2004 yılında Bakırköy Belediye Tiyatrosu’na katılmış ve 2008 yılında kadrolu oldu. 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İleri Oyunculuk programından mezun olan Kubilay, 2008 yılında 15. Adana Altın Koza Film Festivali’nde oynadığı Made In Europe filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Kubilay, bir yandan da seslendirme ile ilgileniyor.
Filmler
Made in Europe: İnan Temelkuran - 2007 - Ahmet
Gün Batımına Birkaç Gün Kala: 2023
Kral Kaybederse: 2025
Ömer: 2023
Arıza: 2020-2021
Kurşun: Murat Can Oğuz - 2019
Arkadaşlar İyidir: Deniz Kaloş - 2016
Keşanlı Ali Destanı: Çağan Irmak - 2012
Nazlı Yarim: Cemile Kırmızı Karadaş - 2007
Rüya Gibi: Ömür Atay - 2006