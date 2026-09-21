Evlilik Güzeldir Aziz Ziya kim? Ali Rıza Kubilay dizinin oyuncu kadrosuna eklendi

Birçok başarılı ismin dahil olduğu Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. 4. bölüm ile ekranlara gelecek olan Aziz Ziya karakteri ise dikkatleri üzerine çekti.

EVLİLİK GÜZELDİR AZİZ ZİYA KİM, KİM OYNUYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Evlilik Güzeldir'e Aziz Ziya karakteri geliyor. Berk Bakioğlu'nun oynadığı Sinan'ın emlak zengini olan patronu olarak diziye katılan yeni karakteri oyuncu Ali Rıza Kubilay oynayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aziz Ziya, Gözde Okur’un oynadığı Saadet ile bağ kuracak.

ALİ RIZA KUBİLAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1977 senesinde Ankara'da doğan isim, 2003 yılında Bilkent MSSF Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev aldıktan sonra, 2004 yılında Bakırköy Belediye Tiyatrosu’na katılmış ve 2008 yılında kadrolu oldu. 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İleri Oyunculuk programından mezun olan Kubilay, 2008 yılında 15. Adana Altın Koza Film Festivali’nde oynadığı Made In Europe filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Kubilay, bir yandan da seslendirme ile ilgileniyor.

ALİ RIZA KUBİLAY FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Filmler

Made in Europe: İnan Temelkuran - 2007 - Ahmet

Gün Batımına Birkaç Gün Kala: 2023

Diziler

Kral Kaybederse: 2025

Ömer: 2023

Arıza: 2020-2021

Kurşun: Murat Can Oğuz - 2019

Arkadaşlar İyidir: Deniz Kaloş - 2016

Keşanlı Ali Destanı: Çağan Irmak - 2012

Nazlı Yarim: Cemile Kırmızı Karadaş - 2007

Rüya Gibi: Ömür Atay - 2006