Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:48

Evlilik Güzeldir Aziz Ziya kim? Ali Rıza Kubilay dizinin oyuncu kadrosuna eklendi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisine Aziz Kaya karakteri geliyor. Başarılı oyuncunun canlandıracağı yeni karakteri ise seyircilerin beğenisini topladı. Yeni karakter Gözde Okur’un oynadığı Saadet halayla yakınlaşacak.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Evlilik Güzeldir Aziz Ziya kim? Ali Rıza Kubilay dizinin oyuncu kadrosuna eklendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:48

Birçok başarılı ismin dahil olduğu dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. 4. bölüm ile ekranlara gelecek olan Aziz Ziya karakteri ise dikkatleri üzerine çekti.

EVLİLİK GÜZELDİR AZİZ ZİYA KİM, KİM OYNUYOR?

'in sevilen dizisi Evlilik Güzeldir'e Aziz Ziya karakteri geliyor. Berk Bakioğlu'nun oynadığı Sinan'ın emlak zengini olan patronu olarak diziye katılan yeni karakteri oyuncu Ali Rıza Kubilay oynayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aziz Ziya, Gözde Okur’un oynadığı Saadet ile bağ kuracak.

Evlilik Güzeldir Aziz Ziya kim? Ali Rıza Kubilay dizinin oyuncu kadrosuna eklendi

ALİ RIZA KUBİLAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1977 senesinde 'da doğan isim, 2003 yılında Bilkent MSSF Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev aldıktan sonra, 2004 yılında Bakırköy Belediye Tiyatrosu’na katılmış ve 2008 yılında kadrolu oldu. 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İleri Oyunculuk programından mezun olan Kubilay, 2008 yılında 15. Adana Altın Koza Film Festivali’nde oynadığı Made In Europe filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Kubilay, bir yandan da seslendirme ile ilgileniyor.

Evlilik Güzeldir Aziz Ziya kim? Ali Rıza Kubilay dizinin oyuncu kadrosuna eklendi

ALİ RIZA KUBİLAY FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Filmler

Made in Europe: İnan Temelkuran - 2007 - Ahmet
Gün Batımına Birkaç Gün Kala: 2023

Kral Kaybederse: 2025
Ömer: 2023
Arıza: 2020-2021
Kurşun: Murat Can Oğuz - 2019
Arkadaşlar İyidir: Deniz Kaloş - 2016
Keşanlı Ali Destanı: Çağan Irmak - 2012
Nazlı Yarim: Cemile Kırmızı Karadaş - 2007
Rüya Gibi: Ömür Atay - 2006

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evlilik Güzeldir oyuncusu Uğur Akay ile eşi trafik kazası geçirdi!
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ankara
#TRT 1
#Diziler
#Evlilik Güzeldir
#Ali Rıza Kubilay
#Aziz Ziya
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.