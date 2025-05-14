Final tarihi netleşen Siyah Kalp dizisinin oyuncusundan veda paylaşımı

Bu sezonda final olacak Siyah Kalp dizisinden başrol oyuncusu ayrıldı. Final tarihi sürekli değişen Siyah Kalp dizisinin oyuncusu Aras Aydın'ın veda videosu ortaya çıktı.
Başrolünde Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar'ın yer aldığı Siyah Kalp dizisi bu sezon final yaparak ekrana veda edecek. Final öncesi dizinin başrol oyuncusu Aras Aydın ayrılığı yaşandı.
Son olarak 32. bölümle ekrana gelen Siyah Kalp için final kararı netleşti. Daha önce 26. bölümde ekranlara veda edeceği duyurulan fenomen dizinin, alınan yeni kararla 34. bölümde final yapması netleşti.
Dizide Nuh karakteriyle yer alan oyuncu Aras Aydın, projeden ayrıldı. Oyuncunun, son sahnesini çekerek sete veda ettiği öğrenildi. Son set gününde herkesle vedalaşan Aras Aydın, duygusal anlar yaşadı. Sevilen karakterlerden biri olan Nuh'un diziden nasıl bir senaryo ile çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.