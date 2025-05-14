Final tarihi netleşen Siyah Kalp dizisinin oyuncusundan veda paylaşımı

Başrolünde Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar'ın yer aldığı Siyah Kalp dizisi bu sezon final yaparak ekrana veda edecek. Final öncesi dizinin başrol oyuncusu Aras Aydın ayrılığı yaşandı.

SİYAH KALP DİZİSİNİN FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ

Son olarak 32. bölümle ekrana gelen Siyah Kalp için final kararı netleşti. Daha önce 26. bölümde ekranlara veda edeceği duyurulan fenomen dizinin, alınan yeni kararla 34. bölümde final yapması netleşti.

ARAS AYDIN SİYAH KALP DİZİSİNE VEDA ETTİ

Dizide Nuh karakteriyle yer alan oyuncu Aras Aydın, projeden ayrıldı. Oyuncunun, son sahnesini çekerek sete veda ettiği öğrenildi. Son set gününde herkesle vedalaşan Aras Aydın, duygusal anlar yaşadı. Sevilen karakterlerden biri olan Nuh'un diziden nasıl bir senaryo ile çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.