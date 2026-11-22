Türk televizyon ekranlarında büyük ilgi ile izlenen 20 ikonik yapım üzerinden ne kadar geçerse geçsin hala daha konuşulmaya devam ediyor. Türk dizileri, dijital platformlarda yoğun ilgi görürken hafızalardan silinmeyen sahneleriyle dikkat çekerken güncel Youtube izlenme gelirleri ortaya çıktı. Ekranlara veda etseler bile hatta üzerinden yıllar geçse bile kazanmaya devam ediyorlar. Bizde sizin için bu dizileri araştırdık. İşte detaylar…

FİNAL YAPAN 20 İKONİK TÜRK DİZİSİNİN GÜNCEL İZLENME GELİRLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Televizyon ekranlarına veda etmelerinin üzerinden uzun yıllar geçse de bazı diziler halen daha konuşuluyor. Hafızalardan silinmeyen repliklerle birlikte dijital platformlarda izlenmeye ve kazanmaya devam eden 20 ikonik dizi güncel aylık YouTube gelirleri ortaya çıktı. ViewStats’ın verilerine göre, dijital izlenmesiyle en çok dikkat çeken bu 20 dizi, gelirleriyle de şaşırttı.

Kanıt

Polisiye türündeki bu yapım 2010-2013 yılları arasında ekranlara gelmişti. 3 Şubat 2013 yılında ekranlara veda eden yapımın IMDb’de 7,8 puana sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Youtube’da aylık 3.900 TL geliri elde ediyor.

Leyla ile Mecnun

Absürt komedi türünde olan Leyla ile Mecnun, 2011 ve 2023 yıllarında yayınlanmaya başlamıştı. IMDb’de 9,0 puanla listenin en yüksek puanlı dizisi konumunda olan yapımın aylık geliri ise 20.400 TL.

Kiraz Mevsimi

Romantik komedi türünde olan Kiraz Mevsimi’de 28 Kasım 2015 yılında ekranlara veda etmişti. IMDb’de 5,7 puanı bulunan yapımın YouTube geliri ise 24.000 TL.

Poyraz Karayel

Yayınlandığı 2015 ve 2017 yıllarında büyük bir ilgiyle izlenen Poyraz Karayel, IMDb puanıyla 8,2 puana ulaştı. Bu yüksek puanla birlikte Poyraz Karayel’in aylık geliri 59.000 TL olduğu ifade ediliyor.

Doktorlar

2006 yılında yayınlanan Doktorlar dizisi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hala daha devam bölümleriyle en çok izlenen yapımlar arasında yerini almaya devam ediyor. 2011 yılında final yapan Doktorlar, IMDb’de 4,3 puan alarak aylık Youtube geliri 77.200 TL.

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Dönem dizisi olarak ekranlara gelen Öyle Bir Geçer Zaman ki, yayınladığı dönemde büyük bir ilgi gören yapımlardan biri haline gelmişti. IMDb puanı 7.1 olan yapımın aylık geliri 86.300 TL.

İçerde

2016 ve 2017 yılları arasında yayınlanan ve tek sezon olmasına rağmen ekranlara damga vuran İçerde, 19 Haziran 2017’de final yaptı. IMDb’de 8,1 olan aksiyon dizisi Youtube’dan 90.800 TL gelir elde ediyor.

Behzat Ç.

Polisiye türünde olan bir başka dizi Behzat Ç. ise 19 Eylül 2019 yılında final yaparak ekranlara veda etmişti. IMDb’de en yüksek puanı alan Behzat Ç., 8,8 puanla dikkatleri de üzerine çekiyor. Öyle ki dizi Youtube aylık izlenmesinden elde ettiği geliri ise 95.400 TL olduğu ifade edildi.

Ezel

Gerek replikleri gerekse de konusuyla dikkatleri üzerine çeken Ezel, 20 Haziran 2011 yılında final yapan yapımlardan. IMDb puanı 8,6 olan yapım, aylık 118.100 TL kazanç sağlıyor.

Adını Feriha Koydum

Ekranlara yayınlandığı dönemde damga vuran Adını Feriha Koydum, 2011 ve 2012 yılları arasında yayınlanıyordu. IMDb’de 5,6 puana sahip olan dizinin aylık Youtube geliri 127.200 TL.

Medcezir

Gençlik ve dram türünün en çok sevilen yapımlarından biri olan Medcezir, 12 Haziran 2015 yılında ekranlara veda etmişti. IMDb puanı 7.3 olan dizinin de Youtube’da aylık gelirinin 131.700 TL olduğu ifade ediliyor.

Seksenler

2012 ve 2022 yılları arasında yayınlanan, sıcak bir mahalleyi ve nostaljiyi evlere getiren Seksenler, IMDb’de 6,9 puana sahip. Aylık olarak izlenme geliri ise 163.500 Tl.

Diriliş Ertuğrul

Tarihi dizisi olarak ekranlarda yer alan Diriliş Ertuğrul, 29 Mayıs 2019 yılında yayın hayatını tamamlamıştı. Diğer bir yandan da IMDb’de 7,9 puana sahip yapım, 131.700 TL kazanıyor.

Arka Sokaklar

2006 ve 2026 yıllarıyla tamı tamına 20 sezon süren Arka Sokaklar, ekranların eb uzun soluklu yapımlarından biri olarak dikkat çekiyordu. IMDb’de puanı 3,8 olan polisiye dizinin aylık geliri ise 199.900 TL.

Avrupa Yakası

Komedi türünde unutulmaz karakterlere imza atan Avrupa Yakası, 24 Haziran 2009 yılında ekranlara veda etti. IMDb’de 8,6 puana sahip olan yapım, aylık 227.100 TL gelir elde ediyor.

Aşk-ı Memnu

Her yaz tekrar bölümleriyle gündeme gelen yapım, IMDb’de 7,7’lik puanla dikkatleri üzerine çekiyor. 24 Haziran 2010 yılında final veren Aşk-ı Memnu, Youtube üzerinden aylık olarak 245.300 TL kazanıyor.

Kurtlar Vadisi

Ekranlara damga vuran bir başka yapım olan Arka Sokaklar, 29 Aralık 2005 tarihinde final yapmıştı. İlk serisiyle çok konuşulan yapım, IMDb’de 8,3 puana sahip olmasıyla birlikte 258.900 TL geliriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Çukur

Yayınlandığı dönem oldukça geniş bir etkileşim yakalayan Çukur dizisi, 7 Haziran 2021 yılında final yapmıştı IMDb’de 7,7 bir puana sahip olan dizini aylık geliri 340.700 TL.

Yaprak Dökümü

Dramatik sahneleriyle üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin izlenmeye devam eden Yaprak Dökümü, 6,0 IMDb puanıyla 454.200 TL geliriyle zirvenin sahibi oluyor.

Muhteşem Yüzyıl

Yayınlanmasıyla ekranlarda büyük ses getiren yapımlardan biri de Muhteşem Yüzyıl oldu. Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de oldukça çok konuşulan Muhteşem Yüzyıl, 11 Haziran 2014 yılında final vermişti. 7,1 IMDb puanıyla dikkat çeken dev yapım 499.700 TL geliriyle en çok kazanan yapım oluyor.