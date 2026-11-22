Yeni sezon macerasına tüm hızıyla devam eden Yeraltı dizisi, güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir transfer gerçekleştirdi. NOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi yeni sezonda izleyiciden tam puan almayı başardı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu gibi yeni isimlerin katıldığı Yeraltı dizisinin güçlü kadrosuna başarılı oyuncu Onur Akbay katıldı. Nefes kesen bölümleriyle yeni sezonda adından söz ettiren Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosu genişledi. Yeraltı dizisinde 2. sezon heyecanı dur durak bilmeden devam ederken, projeye yeni dahil olan karakterin nasıl bir rolde izleyiciyle buluşacağı da merak uyandırdı. Birbirinden başarılı projelerde rol alan Onur Akbay'ın Yeraltı dizisindeki performansı da şimdiden merak edildi. İşte Onur Akbay'ın Yeraltı dizisindeki rolüne dair bilinmeyenler...

YERALTI DİZİSİNE YENİ TRANSFER!

Geçtiğimiz sezon NOW TV ekranlarında reyting macerasına başlayan Yeraltı dizisi, yeni sezonunda da izleyici tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitleyen iddialı projenin 2. sezonu, yenilenen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir transfer gerçekleşti.

Yepyeni hikayesi ve yenilenen güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezon reyting mücadelesine hızlı bir giriş yapan Yeraltı dizisi, bomba transferiyle büyük ses getirdi. İlk sezonu 20 Mayıs'ta 16. bölümle son bulan projenin yeni sezonu 7 Ekim Çarşamba 2026 ekranlardaki yerini almıştı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu gibi yeni isimlerin katıldığı dizi, büyük bir ilgiyle karşılandı. Yenilenen hikayesi ve bambaşka karakterlerin de diziye dahil olmasıyla birlikte 2. sezon heyecanı ikiye katlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW TV ekranlarının Medyapım imzalı Yeraltı dizisinin güçlü oyuncu her hafta kadrosu yeni yüzlerle güçleniyor. Yeni sezonda başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun katıldığı dizinin ekibine son olarak Onur Akbay katılıyor. Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği Yeraltı dizisinin yenilenen kadrosunda Onur Akbay'ın hangi rolde izleyici karşısına çıkacağı da merak ediliyor.

ONUR AKBAY 'BEHRAM' ROLÜYLE GELİYOR!

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan Yeraltı dizisi, oyuncu kadrosunda büyümeye devam ediyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı projeye bu kez 'Sıfır Bir' dizisiyle hafızalara kazınan ve 'İnci Taneleri' gibi sevilen projelerde rol alan ünlü oyuncu Onur Akbay dahil oluyor. Ekranların fenomen dizisi Yeraltı ile izleyici karşısına çıkacak olan Akbay'ın 'Behram' rolünü oynayacağı söyleniyor.

Daha önce yer aldığı başarılı projelerle dikkatleri üzerine çeken Onur Akbay, tansiyonun sürekli yükseldiği Yeraltı dizisinde 'Behram' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamlarının fenomen projesi haline gelen Yeraltı dizisi, güçlü oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil ederken etkileyici hikayesiyle de seyirciden tam not almayı başarıyor.