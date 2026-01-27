Menü Kapat
Medya
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Havuç olmaktan mutsuzdum

Bir dönemin sevilen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da oynadığı Havuç karakteriyle popüler olan Furkan Kızılay, Pınar Altuğ'un programında itirafıyla dikkat çekti. Furkan Kızılay "Bir ara Havuç olmaktan mutsuzdum" diyerek izleyicileri şaşırttı.

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Havuç olmaktan mutsuzdum
27.01.2026
27.01.2026
15:26

Başrolünde , Tamer Karadağlı ve Ayşecan Tatari gibi isimlerin yer aldığı dizisinde Havuç karakteriyle yer alan Furkan Kızılay, yıllar sonra eski partneri Pınar Altuğ Atacan'ın programına konuk oldu. Furkan Kızılay uzun yıllar oynadığı Havuç karakterinden bir ara çok mutsuz olduğun u itiraf etti.

FURKAN KIZILAY'DAN ÇOCUKLAR DUYMASIN İTİRAFI

Oyunculuğunun yanı sora müzikle de ilgilenen Furkan Kızılay, katıldığı Survivor yarışmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl evlenen Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın dizisinde annesi rolüyle yer alan Pınar Altuğ'un programına konuk oldu.

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Havuç olmaktan mutsuzdum

Pınar Altuğ ile uzun bir zaman sonra yan yana gelen Furkan Kızılay, oynadığı Havuç karakteriyle ilgili yaptığı itirafla da dikkat çekti. Kızılay, çocuk yaşta oynamaya başladığı Havuç karakteri hakkında, "Bir ara Havuç olmaktan mutsuzdum. şimdi aşırı mutluyum" dedi.

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Havuç olmaktan mutsuzdum

FURKAN KIZILAY OYUNCULUK MESLEĞİNİ BIRAKTI! YENİ İŞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Furkan Kızılay'ın eşi Tutku Yılmaz, "Evlendikten sonra biz de düğün sektöründe çalışmaya başladık" derken, Furkan Kızılay ise tercihlerinin nedenini, "Kendi deneyimimizden yola çıktık. Zaten bir prodüksiyon ajansımız vardı. 'Bu işi neden biz de yapmayalım?' dedik. İnsanların özel anlarını kayıt altına almak istiyoruz" şeklinde açıkladı.

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Havuç olmaktan mutsuzdum
Tarkan konserinde Cem Yılmaz'dan sonra Ajda Pekkan sürprizi
Fenomen Kerimcan Durmaz'a 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
#oyunculuk
#pınar altuğ
#çocuklar duymasın
#Survivor 16 Mart
#Havuç
#Meslek Değişimi
#Furkan Kızılay
#Medya
