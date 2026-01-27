Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Havuç olmaktan mutsuzdum

Başrolünde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve Ayşecan Tatari gibi isimlerin yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç karakteriyle yer alan Furkan Kızılay, yıllar sonra eski partneri Pınar Altuğ Atacan'ın programına konuk oldu. Furkan Kızılay uzun yıllar oynadığı Havuç karakterinden bir ara çok mutsuz olduğun u itiraf etti.

FURKAN KIZILAY'DAN ÇOCUKLAR DUYMASIN İTİRAFI

Oyunculuğunun yanı sora müzikle de ilgilenen Furkan Kızılay, katıldığı Survivor yarışmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl evlenen Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın dizisinde annesi rolüyle yer alan Pınar Altuğ'un programına konuk oldu.

Pınar Altuğ ile uzun bir zaman sonra yan yana gelen Furkan Kızılay, oynadığı Havuç karakteriyle ilgili yaptığı itirafla da dikkat çekti. Kızılay, çocuk yaşta oynamaya başladığı Havuç karakteri hakkında, "Bir ara Havuç olmaktan mutsuzdum. şimdi aşırı mutluyum" dedi.

FURKAN KIZILAY OYUNCULUK MESLEĞİNİ BIRAKTI! YENİ İŞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Furkan Kızılay'ın eşi Tutku Yılmaz, "Evlendikten sonra biz de düğün sektöründe çalışmaya başladık" derken, Furkan Kızılay ise meslek değişimi tercihlerinin nedenini, "Kendi deneyimimizden yola çıktık. Zaten bir prodüksiyon ajansımız vardı. 'Bu işi neden biz de yapmayalım?' dedik. İnsanların özel anlarını kayıt altına almak istiyoruz" şeklinde açıkladı.