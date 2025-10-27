Gassal'ın yeni sezonuna sürpriz isim! Timuçin Esen bombası fragmanda ortaya çıktı

İlk sezonuyla büyük ilgi gören Gassal dizisinin ikinci sezonuna Hande Soral dahil oldu. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin üçüncü sezonu yayınlandı. Gassal'ın yeni sezonunun en büyük sürprizi Timuçin Esen oldu.

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisinin ikinci sezonuna ise Hande Soral dahil oldu. Büyük merakla beklenen üçüncü sezon fragmanı ise yayınlandı.

Fragmanda en dikkat çeken olay ise Timuçin Esen'in diziye dahil olması oldu. Sosyal medyada da Timuçin Esen'in Gassal olarak dizide yer alacağının ortaya çıkmasıyla seyirci de büyük bir merak başladı.

GASSAL DİZİSİ 3. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gassal dizisi için gözler 3. sezona çevrildi. Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında 3. sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını duyururken, oyuncu Mehmet Bilge Yıldız’ın 28 Mayıs 2025’te sosyal medyada paylaştığı “Gassal 3. Sezon Çekimleri Başlamıştır” açıklaması hayranları heyecanlandırdı. Gassal'ın üçüncü sezonun ne zaman yayınlanacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.