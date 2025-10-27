Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gassal'ın yeni sezonuna sürpriz isim! Timuçin Esen bombası fragmanda ortaya çıktı

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisinin üçüncü sezonunun fragmanı yayınlandı. Fragmanda son olarak Kalpazan dizisinde rol alan Timuçin Esen'i görenler şaştı kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gassal'ın yeni sezonuna sürpriz isim! Timuçin Esen bombası fragmanda ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 11:09

İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizisinin ikinci sezonuna dahil oldu. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin üçüncü sezonu yayınlandı. Gassal'ın yeni sezonunun en büyük sürprizi Timuçin Esen oldu.

GASSAL DİZİSİNİN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ TİMUÇİN ESEN OLDU

Başrolünde 'ın yer aldığı Gassal dizisinin ikinci sezonuna ise Hande Soral dahil oldu. Büyük merakla beklenen üçüncü sezon fragmanı ise yayınlandı.

Gassal'ın yeni sezonuna sürpriz isim! Timuçin Esen bombası fragmanda ortaya çıktı

Fragmanda en dikkat çeken olay ise Timuçin Esen'in diziye dahil olması oldu. Sosyal medyada da Timuçin Esen'in Gassal olarak dizide yer alacağının ortaya çıkmasıyla seyirci de büyük bir merak başladı.

Gassal'ın yeni sezonuna sürpriz isim! Timuçin Esen bombası fragmanda ortaya çıktı

GASSAL DİZİSİ 3. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gassal dizisi için gözler 3. sezona çevrildi. Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında 3. sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını duyururken, oyuncu Mehmet Bilge Yıldız’ın 28 Mayıs 2025’te sosyal medyada paylaştığı “Gassal 3. Sezon Çekimleri Başlamıştır” açıklaması hayranları heyecanlandırdı. Gassal'ın üçüncü sezonun ne zaman yayınlanacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gassal'ın yeni sezonuna sürpriz isim! Timuçin Esen bombası fragmanda ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilan Çiçek Deniz gelen tepkilere daha fazla dayanamadı! "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleri başına iş açtı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy nişanlandı!

Sıkça Sorulan Sorular

TİMUÇİN ESEN KAÇ YAŞINDA?
14 Ağustos 1973 Adana doğumlu Timuçin Esen, Gurbet Kadını rolüyle ilk başrolünde yer aldı. Oyuncu asıl çıkışını Gönül Yarası dizisiyle yaşadı.
ETİKETLER
#hande soral
#ahmet kural
#gassal
#Timuçin Esen
#Sümeyye Karaarslan
#Mehmet Bilge Yıldız
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.