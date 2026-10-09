Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 9 Ekim 2026 çeyrek altını kim kazandı?

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İstanbul
Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da haftanın finali gerçekleşti. Gelinler, günün yemeğini en yüksek puanla tamamlamak ve çeyrek altının sahibi olmak için yarıştı. Kayınvalideler ve sunucu Aslı Hünel’in verdiği puanların ardından günün birincisi merak konusu oldu. Peki, 9 Ekim Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Günün yemeği için yarışan gelinler, kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel’den en yüksek puanı alabilmek için mücadele etti. Puanların açıklanmasının ardından günün birincisi Beyza oldu. Beyza, bu sonuçla günün çeyrek altınını kazandı.
Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde heyecan doruğa çıktı. Haftalık puanların açıklanmasının ardından Ajda bileziklerini kazanan kayınvalide Ayten oldu. Böylece haftanın finalinde büyük ödülün sahibi de belli oldu.
Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Haftalık puanların açıklanmasıyla birlikte 10 Ajda bileziğini kazanan gelin Yeşim oldu. Haftanın finalinde büyük ödülün sahibi belli olurken yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı.
Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından günün birincisi Beyza oldu. Haftanın finalinde ise 10 Ajda bileziğinin sahibi Yeşim olarak açıklandı.
Yarışmada hem günlük ödül hem de haftalık büyük ödül için yaşanan rekabet, izleyicilerin dikkatini çekti.