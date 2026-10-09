Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da haftanın finali gerçekleşti. Gelinler, günün yemeğini en yüksek puanla tamamlamak ve çeyrek altının sahibi olmak için yarıştı. Kayınvalideler ve sunucu Aslı Hünel’in verdiği puanların ardından günün birincisi merak konusu oldu. Peki, 9 Ekim Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 9 Ekim 2026 çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Ekim Cuma günü yayınlanan haftanın finalinde çeyrek altının ve Ajda bileziklerinin kazananları belli oldu. Kayınvalideler ve sunucu Aslı Hünel'in verdiği puanlar sonucunda günün birincisi Beyza oldu ve çeyrek altını kazandı. Haftalık puanların açıklanmasıyla birlikte 10 Ajda bileziğini kazanan gelin Yeşim oldu. Ajda bileziklerini kazanan kayınvalide ise Ayten olarak açıklandı.

GELİNİM MUTFAKTA’DA 9 EKİM GÜNÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Günün yemeği için yarışan gelinler, kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel’den en yüksek puanı alabilmek için mücadele etti. Puanların açıklanmasının ardından günün birincisi Beyza oldu. Beyza, bu sonuçla günün çeyrek altınını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA’DA HAFTANIN AJDA BİLEZİĞİNİ KAZANAN KAYINVALİDE BELLİ OLDU

Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde heyecan doruğa çıktı. Haftalık puanların açıklanmasının ardından Ajda bileziklerini kazanan kayınvalide Ayten oldu. Böylece haftanın finalinde büyük ödülün sahibi de belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA 10 AJDA BİLEZİĞİNİN SAHİBİ BELLİ OLDU!

Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Haftalık puanların açıklanmasıyla birlikte 10 Ajda bileziğini kazanan gelin Yeşim oldu. Haftanın finalinde büyük ödülün sahibi belli olurken yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA’DA 9 EKİM GÜNÜNÜN KAZANANI BELLİ OLDU!

Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından günün birincisi Beyza oldu. Haftanın finalinde ise 10 Ajda bileziğinin sahibi Yeşim olarak açıklandı.

Yarışmada hem günlük ödül hem de haftalık büyük ödül için yaşanan rekabet, izleyicilerin dikkatini çekti.