Giray Altınok ile Kerem Özdoğan‘lı D.I.S.C.O filmi gişenin zirvesinde yer aldı

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrollerinde yer aldığı ‘D.I.S.C.O.’, yeni yılın ilk günlerinde sinema salonlarındaki yerini aldı.

D.I.S.C.O. FİLMİNDEN GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Giray Altınok ile Kerem Özdoğan‘ın başrollerini Özge Özacar ve Yıldız Çağrı Atiksoy‘la paylaştığı D.I.S.C.O filmi, 2. haftasında zirveye yerleşti. Film 326 bin 719 seyirci ve 77 milyon 275 bin 45 TL hasılata ulaştı.

D.I.S.C.O. FİLMİ KONUSU NEDİR?

D.I.S.C.O filmi, istihbarat teşkilatında çalışan ancak daha önce hiç saha tecrübesi olmayan ajan Ertan’ın, eşiyle çıktığı tatilde kendini bir anda hayati bir operasyonun ortasında bulmasıyla başlıyor. Bu tehlikeli görevde Ertan’ın başına gelen en büyük "bela" ise düşmanlar değil, tatilde tanıştığı Kuaför Zafer oluyor.