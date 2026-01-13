Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan‘lı D.I.S.C.O filmi gişenin zirvesinde yer aldı

Başrolünde Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı D.I.S.C.O filminden büyük başarı geldi. 1 Ocak'ta seyircisiyle buluşan D.I.S.C.O filmi 2. haftasında zirveye yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Giray Altınok ile Kerem Özdoğan‘lı D.I.S.C.O filmi gişenin zirvesinde yer aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 17:06

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrollerinde yer aldığı ‘D.I.S.C.O.’, yeni yılın ilk günlerinde sinema salonlarındaki yerini aldı.

D.I.S.C.O. FİLMİNDEN GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Giray Altınok ile Kerem Özdoğan‘ın başrollerini Özge Özacar ve Yıldız Çağrı Atiksoy‘la paylaştığı D.I.S.C.O filmi, 2. haftasında zirveye yerleşti. Film 326 bin 719 seyirci ve 77 milyon 275 bin 45 TL hasılata ulaştı.

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan‘lı D.I.S.C.O filmi gişenin zirvesinde yer aldı

D.I.S.C.O. FİLMİ KONUSU NEDİR?

D.I.S.C.O filmi, istihbarat teşkilatında çalışan ancak daha önce hiç saha tecrübesi olmayan ajan Ertan’ın, eşiyle çıktığı tatilde kendini bir anda hayati bir operasyonun ortasında bulmasıyla başlıyor. Bu tehlikeli görevde Ertan’ın başına gelen en büyük "bela" ise düşmanlar değil, tatilde tanıştığı Kuaför Zafer oluyor.

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan‘lı D.I.S.C.O filmi gişenin zirvesinde yer aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hazal Kaya'nın makyajsız haline beğeni yağdı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülseren Ceylan, üvey kızı Yasmin Erbil ile kaza yaptı! Mehmet Ali Erbil'in hediye ettiği milyonluk araç hasar gördü
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.