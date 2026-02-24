Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Giray Altınok’un yeni projesi belli oldu! Gustav dizisi için geri sayım başladı

Prens dizisinin kahramanı Giray Altınok, projelerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu ve senaristin yeni projesi belli oldu. Giray Altınok’un yeni iddialı projeleri arasında yer alan ‘Gustav’ dizisi için geri sayım başladı. İşte detaylar…

Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 07:02
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 07:02

Son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Giray Altınok, başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Komedi dünyasının sevilen ismi Giray Altınok’un yeni projesi belli oldu. Prens dizisinin kahramanı Giray Altınok, projelerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu ve senaristin yeni iddialı projeleri arasında yer alan ‘Gustav’ dizisi için geri sayım başladı. İşte Gustav dizisine dair merak edilenler…

GİRAY ALTINOK’UN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU!

‘Var Bunlar’, ‘Prens’ ve ‘Karşılaşmalar’ dizileriyle adından söz ettiren Giray Altınok'un yeni projesi belli oldu. Son zamanlarda dizi ve film sektöründe oldukça başarılı projelere imza atan oyuncu ve senarist Altınok, bu kez bambaşka bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Özellikle ‘Prens’ dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan , ‘Başka Bir Sen’ ve son olarak ‘D.I.S.C.O’ adlı filmle izleyici karşısına çıkmıştı. Dizi projelerinin yanı sıra film projeleriyle de dikkatleri üzerine çeken Altınok, bu kez çok konuşulacak yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Komedi dünyasının gözde isimleri arasında yer alan ve son zamanlarda projeleriyle adından söz ettiren Giray Altınok, yine çok konuşulacak iddialı bir diziyle izleyici karşısına çıkacak. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken projede Altınok, senarist ve oyuncu olarak boy gösterecek.

GİRAY ALTINOK’UN GUSTAV DİZİSİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Birbirinden başarılı dizi ve film projeleriyle adından sık sık söz ettiren Giray Altınok, yeni bomba dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Altınok’un yeni projesi ‘Gustav’ adlı bir vampir dizisi olacak.

Müşvik Guluzade’nin patronu olduğu MGX Film imzalı Gustav dizisi, bir vampir hikayesini konu alacak. Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu dizi, ’ta seyirciyle buluşacak. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi perşembe günü sete çıkacak.

Giray Altınok’un senaristliğini üstlendiği ve oyuncu olarak boy gösterdiği Gustav dizisinde birbirinden başarılı birçok oyuncu bir araya gelecek. Gustav’ı Giray Altınok, Otto’yu Bülent Emin Yarar, Fulya’yı Özge Özpirinçci, Friedrich’i Haluk Bilginer, Clemens’i Uğur Polat, Konrad’ı Alican Yücesoy, Albert’i Kerem Can, Ida’yı Başak Parlak, Gertrude’ye Ayşe Tunaboylu, Helmut’u Şevket Süha Tezel ve Maria’yı Özgecan Koyunoğlu oynayacak.

Merakla beklenen dizinin set çalışmaları perşembe günü başlayacak. Vampir hikayesini konu alan projenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akasya Durağı dizisinde 'Rıza Baba' sürprizi! Akasya Durağı'nın senaristi İbrahim Ethem Aşkın bombayı patlattı
Erkan Petekkaya, Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinin Ejder'i ile ilgili şok iddia!
ETİKETLER
#Giray Altınok
#disney plus
#Gustave Ghislandi
#Vampir Dizisi
#Bülent Emin Yarar
#Medya
