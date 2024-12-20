Gizli Bahçe final oldu! Ebru Şahin'in Cedi Osman ile tatil rotası belli oldu

20 Aralık 2024 17:00 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:01

Murat Yıldırım ile başrolünde yer aldığı Gizli Bahçe dizisi erken final yapan Ebru Şahin, moral tatiline çıktı. Eşi Cedi Osman ile tatile çıkan Ebru Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla nerede olduğu belli oldu.

Hercai, İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Destan gibi yapımlarda rol alan Ebru Şahin, Murat Yıldırım ile başrolü paylaştığı Gizli Bahçe dizisinin final yapmasının ardından tatile çıktı. Cedi Osman ile evli olan Ebru Şahin, yeni dizisinden dolayı yaşadığı Amerika'dan Türkiye'ye dönmüştü.

GİZLİ BAHÇE BİTTİ, EBRU ŞAHİN YURT DIŞINA KAÇTI

Gizli Bahçe dizisinin erken final olmasının ardından eşiyle yurt dışına çıkan Ebru Şahin'in tatil rotası Zürih çıktı!

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen ünlü oyuncu Şahin, Yunanistan’a taşındığı iddialarına ise “Eşim yurt dışında çalışıyor, orada da bir evimiz var, gidip geliyoruz.” şeklinde cevap vermişti.

Geçtiğimiz saatlerde kameralar tarafından görüntülenen Ebru Şahin, Gizli Bahçe’nin final yapmasıyla ilgili şunları söyledi: “Bizim elimizde olmayan şeyler için yapabileceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.