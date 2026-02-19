Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Selime Albayrak

Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Hülya Şen ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’na bomba bir transfer gerçekleşiyor. Başarılı oyuncu Hülya Şen, ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor. İşte detaylar…

Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Hülya Şen ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 09:29

dizisi 6. sezonuyla ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. TRT1 ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Gönül Dağı, 6. sezonunda da ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Gönül Dağı’na bomba bir transfer gerçekleşiyor. Son sezon reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan fenomen diziye başarılı oyuncu Hülya Şen, ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor. Hülya Şen’in dizideki performansı ve Nurten karakterinin iç dünyası şimdiden izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE BOMBA TRANSFER!

TRT1 ekranlarında 5 sezon boyunca reyting rekorlarına imza atan Gönül Dağı dizisi, 6. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam puan almayı başaran fenomen diziye bomba bir transfer gerçekleşiyor.

Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Hülya Şen ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonunda istediği reyting rakamlarını elde edemiyor. Uzun yıllar boyunca ekranların sevilen dizileri arasına ismini yazdıran dizi oyuncu kadrosunda yeniliklere gidiyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisi, dikkat çeken bir transfer gerçekleştiriyor.

Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Hülya Şen ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor

Cumartesi akşamlarının fenomen dizisi reytinglerde eski başarısını yakalayamasa da 6. sezonunda ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Köprü Film imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna usta bir oyuncu katıldı. Sıcacık aile hikayeleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Gönül Dağı’na yeni bir karakter dahil oluyor.

Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Hülya Şen ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor

Birbirinden ilginç maceralarıyla TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam eden Gönül Dağı dizisi bu kez güçlü oyuncu kadrosunu büyütüyor. Aile, dram, komedi ve romantik temalarını derinlemesine işleyen dizi, Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikâyelerinden esinlenerek çekiliyor. Cumartesi akşamları izleyicilerin evlerine konuk olan Gönül Dağı dizisinin yeni oyuncu transferi merakla araştırılıyor.

Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Hülya Şen ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor

HÜLYA ŞEN ‘NURTEN’ KARAKTERİYLE GÖNÜL DAĞI EKİBİNE DAHİL OLUYOR!

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın oturduğu Gönül Dağı dizisi, her sezon olduğu gibi yeni sezonda da ilgiyle takip ediliyor. başarılı ve usta oyuncu Hülya Şen, ‘Nurten’ karakteriyle fenomen dizinin ekibine dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son olarak TRT ekranlarının dijital platformu Tabii’nin ‘Onbeşliler’ dizisinde Bekir’in (İsmail Ege Şaşmaz) annesini oynayan Hülya Şen, Gönül Dağı dizisiyle el sıkıştı.

Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Hülya Şen ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor

Hülya Şen’in, Gönül Dağı dizisinde ‘Nurten’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. 209. bölümde ekibe dahil olacak olan Şen, dizide Tekin’in (Hacı Ali Konuk) eşi, Esra’nın (Aslıhan Kapanşahin) annesi olarak ekranlarda boy gösterecek.

