Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Hülya Şen ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor

Gönül Dağı dizisi 6. sezonuyla TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. TRT1 ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Gönül Dağı, 6. sezonunda da ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Gönül Dağı’na bomba bir transfer gerçekleşiyor. Son sezon reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan fenomen diziye başarılı oyuncu Hülya Şen, ‘Nurten’ karakteriyle ekibe dahil oluyor. Hülya Şen’in dizideki performansı ve Nurten karakterinin iç dünyası şimdiden izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE BOMBA TRANSFER!

HÜLYA ŞEN ‘NURTEN’ KARAKTERİYLE GÖNÜL DAĞI EKİBİNE DAHİL OLUYOR!

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın oturduğu Gönül Dağı dizisi, her sezon olduğu gibi yeni sezonda da ilgiyle takip ediliyor. başarılı ve usta oyuncu Hülya Şen, ‘Nurten’ karakteriyle fenomen dizinin ekibine dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son olarak TRT ekranlarının dijital platformu Tabii’nin ‘Onbeşliler’ dizisinde Bekir’in (İsmail Ege Şaşmaz) annesini oynayan Hülya Şen, Gönül Dağı dizisiyle el sıkıştı.

Hülya Şen’in, Gönül Dağı dizisinde ‘Nurten’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. 209. bölümde ekibe dahil olacak olan Şen, dizide Tekin’in (Hacı Ali Konuk) eşi, Esra’nın (Aslıhan Kapanşahin) annesi olarak ekranlarda boy gösterecek.