Gönül Dağı, Anadolu’nun sıcak hikâyelerini ekranlara taşıyan güçlü anlatımıyla yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği sevilen dizi, izleyiciyle kurduğu duygusal bağ sayesinde her sezon olduğu gibi bu yıl da dikkat çekici bir başarı grafiği çiziyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gönül Dağı sezon finali belli oldu! Dizi hayranlarını üzen haber Anadolu'nun sıcak hikayelerini anlatan Gönül Dağı dizisinin 6 Haziran 2026'da sezon finali yapacağı ve 7. sezonuyla da ekranlarda olacağı duyuruldu. Gönül Dağı, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayımlanacak 220. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizi, 7. sezonuyla da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Dizinin 2 Mayıs'ta ekrana gelecek 215. bölümünde ASELSAN temalı sahneler yer alacak. Bu bölümde Sefer ve Selami, ASELSAN ve TUSAŞ tesislerini ziyaret edecek, KAAN gibi hava araçlarını inceleyecek. Gönül Dağı, Anadolu bozkırında hayalleri peşinden koşan insanların azim, sevgi ve dayanışma ile kurdukları hayatları anlatıyor.

Yıllar içinde sadık bir izleyici kitlesi edinen yapımın, 7. sezonuyla da TRT 1 ekranlarında yer alacağı resmen duyuruldu. Yeni sezonda da hikâyesini büyüterek sürdürmesi beklenen dizinin sezon finali tarihi ise netlik kazandı. Bu gelişme, hem dizinin hayranları hem de televizyon dünyası açısından şimdiden büyük bir merak ve heyecan uyandırmış durumda.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ BELLİ OLDU

Gönül Dağı, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayımlanacak 220. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Sevilen yapımın, 7. sezonunda da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edeceği açıklandı.

ASELSAN TEMALI SAHNELER DİKKAT ÇEKİYOR

Diğer yandan dizinin 2 Mayıs’ta ekrana gelecek 215. bölümü, özel bir içerikle dikkat çekecek. Bu bölümde ASELSAN temalı sahneler izleyiciyle buluşacak.

Hikâyede Sefer ve Selami’nin yaptıkları bağışın ardından Gedelli’den başlayan yolculuk, onları ASELSAN ve TUSAŞ tesislerine götürüyor. İkili, başta KAAN olmak üzere Türkiye’nin geliştirdiği hava araçlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, mühendislerin çalışma ortamına da tanıklık ediyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİ KONUSU

Gönül Dağı, Anadolu bozkırının ortasında filizlenen sıcacık bir yaşam hikâyesini ekranlara taşıyor. Dizi; hayalleri büyük, imkânları sınırlı insanların azim, sevgi ve dayanışma ile kurdukları hayatları merkeze alarak izleyiciye samimi bir dünya sunuyor.

Hikâyenin odağında, Gedelli kasabasında yaşayan Taner ile kuzenleri Veysel ve Ramazan bulunuyor. Çocukluklarından bu yana hayal kurmaktan vazgeçmeyen bu üçlü, imkânsız gibi görünen projelerin peşinden giderken yalnızca kendi kaderlerini değil, çevrelerindeki insanların hayatlarını da değiştirmeye çalışıyor.

Taner’in en büyük hedefi ise gökyüzüne ulaşan bir icat geliştirmek. Bu hayalin peşinde verdiği mücadele, onu türlü zorluklarla karşı karşıya bırakırken; aşkı, ailesi ve dostlukları hikâyenin duygusal derinliğini artırıyor.

Dizi; aile bağları, dostluk, fedakârlık, aşk ve umut gibi evrensel temaları işlerken, Anadolu’nun kültürel dokusunu ve sıcak insan ilişkilerini de güçlü bir şekilde yansıtıyor. “Küçük yerlerde büyük hayaller kuran insanlar” fikrini merkeze alan anlatımıyla “Gönül Dağı”, yalnızca bir dram değil; izleyiciyi hem duygulandıran hem de umutlandıran etkileyici bir yaşam anlatısı olarak öne çıkıyor.