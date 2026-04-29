Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Gönül Dağı sezon finali belli oldu! Dizi hayranlarını üzen haber

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle ekran yolculuğunu sürdürüyor. 7. Sezonuyla da TRT 1 ekranlarında olacağını duyuran dizinin sezon final tarihi açıklandı. Bu haber hayranlar arasında üzüntüye neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gönül Dağı sezon finali belli oldu! Dizi hayranlarını üzen haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 09:28

, Anadolu’nun sıcak hikâyelerini ekranlara taşıyan güçlü anlatımıyla yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği sevilen dizi, izleyiciyle kurduğu duygusal bağ sayesinde her sezon olduğu gibi bu yıl da dikkat çekici bir başarı grafiği çiziyor.

HABERİN ÖZETİ

Gönül Dağı sezon finali belli oldu! Dizi hayranlarını üzen haber

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Anadolu'nun sıcak hikayelerini anlatan Gönül Dağı dizisinin 6 Haziran 2026'da sezon finali yapacağı ve 7. sezonuyla da ekranlarda olacağı duyuruldu.
Gönül Dağı, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayımlanacak 220. bölümüyle sezon finali yapacak.
Dizi, 7. sezonuyla da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
Dizinin 2 Mayıs'ta ekrana gelecek 215. bölümünde ASELSAN temalı sahneler yer alacak.
Bu bölümde Sefer ve Selami, ASELSAN ve TUSAŞ tesislerini ziyaret edecek, KAAN gibi hava araçlarını inceleyecek.
Gönül Dağı, Anadolu bozkırında hayalleri peşinden koşan insanların azim, sevgi ve dayanışma ile kurdukları hayatları anlatıyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Yıllar içinde sadık bir izleyici kitlesi edinen yapımın, 7. sezonuyla da ekranlarında yer alacağı resmen duyuruldu. Yeni sezonda da hikâyesini büyüterek sürdürmesi beklenen dizinin tarihi ise netlik kazandı. Bu gelişme, hem dizinin hayranları hem de televizyon dünyası açısından şimdiden büyük bir merak ve heyecan uyandırmış durumda.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ BELLİ OLDU

Gönül Dağı, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayımlanacak 220. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Sevilen yapımın, 7. sezonunda da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edeceği açıklandı.

Gönül Dağı sezon finali belli oldu! Dizi hayranlarını üzen haber

TEMALI SAHNELER DİKKAT ÇEKİYOR

Diğer yandan dizinin 2 Mayıs’ta ekrana gelecek 215. bölümü, özel bir içerikle dikkat çekecek. Bu bölümde ASELSAN temalı sahneler izleyiciyle buluşacak.

Hikâyede Sefer ve Selami’nin yaptıkları bağışın ardından Gedelli’den başlayan yolculuk, onları ASELSAN ve TUSAŞ tesislerine götürüyor. İkili, başta KAAN olmak üzere Türkiye’nin geliştirdiği hava araçlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, mühendislerin çalışma ortamına da tanıklık ediyor.

Gönül Dağı sezon finali belli oldu! Dizi hayranlarını üzen haber

GÖNÜL DAĞI DİZİ KONUSU

Gönül Dağı, Anadolu bozkırının ortasında filizlenen sıcacık bir yaşam hikâyesini ekranlara taşıyor. Dizi; hayalleri büyük, imkânları sınırlı insanların azim, sevgi ve dayanışma ile kurdukları hayatları merkeze alarak izleyiciye samimi bir dünya sunuyor.

Gönül Dağı sezon finali belli oldu! Dizi hayranlarını üzen haber

Hikâyenin odağında, Gedelli kasabasında yaşayan Taner ile kuzenleri Veysel ve Ramazan bulunuyor. Çocukluklarından bu yana hayal kurmaktan vazgeçmeyen bu üçlü, imkânsız gibi görünen projelerin peşinden giderken yalnızca kendi kaderlerini değil, çevrelerindeki insanların hayatlarını da değiştirmeye çalışıyor.

Gönül Dağı sezon finali belli oldu! Dizi hayranlarını üzen haber

Taner’in en büyük hedefi ise gökyüzüne ulaşan bir icat geliştirmek. Bu hayalin peşinde verdiği mücadele, onu türlü zorluklarla karşı karşıya bırakırken; aşkı, ailesi ve dostlukları hikâyenin duygusal derinliğini artırıyor.

Gönül Dağı sezon finali belli oldu! Dizi hayranlarını üzen haber

Dizi; aile bağları, dostluk, fedakârlık, aşk ve umut gibi evrensel temaları işlerken, Anadolu’nun kültürel dokusunu ve sıcak insan ilişkilerini de güçlü bir şekilde yansıtıyor. “Küçük yerlerde büyük hayaller kuran insanlar” fikrini merkeze alan anlatımıyla “Gönül Dağı”, yalnızca bir dram değil; izleyiciyi hem duygulandıran hem de umutlandıran etkileyici bir yaşam anlatısı olarak öne çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gönül Dağı 215. bölüm fragmanı yayınlandı! ASELSAN ve TUSAŞ detayı dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
25 Nisan Cumartesi reyting sonuçları 2026: Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor…Dün en çok ne izlendi?
ETİKETLER
#trt 1
#aselsan
#Gönül dağı
#sezon finali
#Anadolu Hikayeleri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.