Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem hakkında yeni karar

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı bir YouTube kanalında sarfettiği sözler sebebiyle dün akşam gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINA ALINAN MERVE GÖNTEM HAKKINDA YENİ KARAR

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce bir röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma bürosunun talimatıyla "Fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERVE GÖNTEM'İN SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Göntem, bir süre önce katıldığı bir sosyal medya yayınında üniversiteli kızların para karşılığı ahlak dışı davranışlarda bulunmasını överek "Bunda ne var ki!" diye savunmuştu.

MERVE GÖNTEM KİMDİR?

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristliğini üstlenen Merve Göntem, İstanbul'da dünyaya gelmiş ve eğitimini İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde tamamlamıştır.