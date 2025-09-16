Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem hakkında yeni karar

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı youtube kanalında söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınmıştı. Merve Göntem bugün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem hakkında yeni karar
IHA
16.09.2025
15:24
16.09.2025
16:49

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı bir YouTube kanalında sarfettiği sözler sebebiyle dün akşam gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINA ALINAN MERVE GÖNTEM HAKKINDA YENİ KARAR

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce bir röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma bürosunun talimatıyla "Fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem hakkında yeni karar

MERVE GÖNTEM'İN SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Göntem, bir süre önce katıldığı bir sosyal medya yayınında üniversiteli kızların para karşılığı ahlak dışı davranışlarda bulunmasını överek "Bunda ne var ki!" diye savunmuştu.

Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem hakkında yeni karar

MERVE GÖNTEM KİMDİR?

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristliğini üstlenen Merve Göntem, İstanbul'da dünyaya gelmiş ve eğitimini İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde tamamlamıştır.

Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem hakkında yeni karar
