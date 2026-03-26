Halef dizisi Yıldız'ın annesi kim? Seda Akman kimdir, hangi dizilerde oynadı?

NOW'un iddialı dizisi Halef Köklerin Çağrısı, aşiret temalı hikyesi ve dev prodüksiyonuyla bu sezonun en çok konuşulan yapımı oldu. Halef Köklerin Çağrısı, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek dev bir transfere imza attı. Most Production imzalı, Gül Oğuz yapımcılığında sunulan dizi, haftalardır merak edilen 'Yıldız’ın annesi kim?' sorusuna son noktayı koydu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, kadroya Yıldız'ın annesi rolüyle dahil olan isim usta oyuncu Seda Akman oldu. Peki Halef Köklerin Çağrısı Yıldız'ın annesi Ayten'i oynayan Seda Akman kimdir? Seda Akman hangi dizilerde rol almıştır? İşte merak edilenler...

Özetle

HALEF DİZİSİ YILDIZIN ANNESİ KİM?

Halef Köklerin Çağrısı 27. bölümünden itibaren hikayeye dahil olacak olan Seda Akman, Ayten Taşçı karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Senaryoda dengeleri altüst edecek olan Ayten, yıllarca kızının öldüğüne inandırılmış acılı bir anne. Yıldız’ın aslında hayatta olduğunu öğrenmesiyle birlikte hikayeye dahil olan Ayten’in dönüşü, büyük hesaplaşmaların fitilini ateşleyecek.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizide, Seda Akman’ın gelişiyle birlikte dengeler altüst olacağa benziyor.

SEDA AKMAN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Halef dizisinde Yıldız'ın annesi rolüyle yeniden gündeme gelen Seda Akman, 13 Ocak 1978 Kütahya doğumludur. Sanat dünyasına modellik ve sunuculukla başlayan Akman, daha sonra sergilediği güçlü performanslarla kendini kanıtlamış bir isimdir.

1999 yılında Best Fotomodel seçilerek dikkatleri üzerine çeken Akman, birçok dikkat çeken dizide de boy göstermiş ve oyunculuk performansını konuşturmuştur. İşte Seda Akman’ın hafızalara kazınan projelerinden bazıları;

Taçsız Prenses - İştar

Sol Yanım - İdil

Kurşun - Feraye Kargı

Gecenin Kraliçesi - Hüma

Behzat Ç. Ankara Yanıyor Film - Reyhan

Eve Düşen Yıldırım - Şayeste

Küçük Sırlar - Müge

Emret Komutanım - Deniz Yüzbaşı

Bir İstanbul Masalı - Pelin

Seda Akman, son olarak NOW TV'nin iddialı dizisi Halef Köklerin Çağrısı'nda Ayten Taşçı rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her Perşembe saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanan dizi, Ayten Taşçı’nın hikayeye dahil olmasıyla beraber, reytingleri daha bir zorlayacakmış gibi duruyor.