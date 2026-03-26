 Ezgi Sezer

Kanıt dizisiyle hafızalara kazınan Orhan komiserden çarpıcı açıklama! Beleşe çalıştık

Kanıt dizisiyle hafızalara kazınan Orhan komiserden çarpıcı bir açıklama geldi. Engin Benli verdiği röportajda dizinin yeniden çekilmesi halinde oğlu Rüzgar Benli’ninde diziye dahil olmasını istediğini söyledi.

Kanıt dizisiyle hafızalara kazınan Orhan komiserden çarpıcı açıklama! Beleşe çalıştık
Kanıt dizisinin Orhan Komiseri Engin Benli dizinin yeniden çekilmesi halinde oğlunun kadroda yer almasını istediğini ifade etti. Katıldığı bir etkinlikte konuşan ünlü isim televizyonlarda hala tekrarı yayınlanan ve reyting listelerine girmeyi başaran Kanıt dizisinden hiç bir telif geliri olmadığını söyleyerek “Tamamen bedava, beleş” dedi.

KANIT DİZİSİNİN ORHAN KOMİSERİNDEN AÇIKLAMA

Dizinin yeniden çekilmesinin gündemde olmasını memnuniyetle karşılayan Benli, dizinin yeniden çekilmesi halinde oğlu Rüzgar Benli’ninde diziye dahil olmasını istediğini söyledi. Başarılı oyuncu ayrıca Kanıt dizisinden hiç bir telif geliri olmadığını da ifade etti.

ENGİN BENLİ KİMDİR?

1970 İstanbul doğumlu Engin Benli, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra sahneye adım atan Benli, kısa sürede etkileyici performanslarıyla izleyicilerin ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

Televizyon ekranlarında canlandırdığı güçlü karakterlerle geniş bir izleyici kitlesi edinen Benli, tiyatro sahnesinde ise hem klasik hem de modern oyunlarda boy göstererek farklı türlerdeki yeteneğini kanıtladı. Sinemada ise dram ve gerilim türlerinde sergilediği performanslarla adından söz ettirdi.

Karakter derinliği ve sahne hakimiyetiyle tanınan Engin Benli, günümüzde Türk sahne ve ekran sanatının en saygın isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

KANIT: TÜRKİYE’NİN ADLİ BİLİM POLİSİYESİ

2010–2013 yılları arasında ekrana gelen Kanıt, Türkiye’de polis ve bilim-gizem türünü bir araya getiren dikkat çekici bir dizi olarak öne çıktı. Her bölümde işlenen cinayet ve suç vakalarında, başkomiser Orhan ve komiser Selim, olay yeri incelemeleri ve adli bilim teknikleriyle karmaşık davaları çözmeye çalışır.

Diziyi sıradan polisiye yapımlardan ayıran en önemli özellik, vakaların gerçek hayattan esinlendiği iddiası ve delillerin nasıl toplandığı ile analiz edildiğinin detaylı biçimde izleyiciye aktarılmasıdır. Ünlü adli bilim uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, dizide bilimsel açıklamalarıyla öne çıkarak, delillerin ve soruşturma yöntemlerinin perde arkasını açıklar. Dizinin unutulmaz mottosu “Mükemmel cinayet yoktur”, her bölümde izleyiciye hatırlatılır.

Kısacası Kanıt, klasik dedektiflik anlayışından uzaklaşarak, suçların çözümünde delil toplama ve bilimsel incelemeyi ön plana çıkaran, Türkiye’de nadir rastlanan bir adli bilim polisiyesi olarak hafızalara kazındı.

