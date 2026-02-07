Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Halit Ergenç favori 3 dizisini açıkladı

Son olarak Kral kaybederse dizisinde rol alan Halit Ergenç, bir davette muhabirlerin sorularını cevapladı. Favori ilk üç dizisini açıklayan Ergenç, "Muhteşem Yüzyıl, Kral Kaybederse, Vatanım Sensin..." dedi.

Halit Ergenç favori 3 dizisini açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 14:29

Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Babil ve Aliye gibi dizilerde rol alan , son olarak Kral Kaybederse dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Dinlenmeye çekilen Halit Ergenç, katıldığı davette muhabirlerin sorularını cevapladı.

HALİT ERGENÇ'İN EN SEVDİĞİ 3 DİZİSİ BELLİ OLDU

Uzun yıllardır ekranda olan Halit Ergenç, Kral Kaybederse dizisinin ardından yeni projeleri için görüşmelere devam ediyor. Halit Ergenç favori 3 diziniz hangisi? sorusuna ise, "Muhteşem Yüzyıl, Kral Kaybederse, Vatanım Sensin..." dedi.

Halit Ergenç favori 3 dizisini açıkladı

BERGÜZAR KOREL İLE HALİT ERGENÇ AYNI DİZİDE Mİ OYNAYACAK?

Binbir Gece'nin ardından Vatanım Sensin dizisinde de rol alan karı-koca uzun süredir ayrı projelerde yer alıyor. Halit Ergenç, eşi 'le aynı projede tekrar rol alma fikrine nasıl baktığı sorusuna 'Neden olmasın? Belli olmaz öyle şeyler. Olursa çok da mutlu oluruz. Konuşuyoruz arada.' diyerek yeni bir projede beraber rol alabileceklerinin sinyalini verdi.

Halit Ergenç favori 3 dizisini açıkladı

HALİT ERGENÇ KAÇ YAŞINDA?

30 Nisan 1970 doğumlu Halit Ergenç, oyunculuğa Dormen Tiyatrosunda Kral ve Ben müzikali ile başladı. Zerda adlı dizideki "Devran" ve Aliye dizisindeki "Sinan Karahan" rolleriyle tanındı.

Halit Ergenç favori 3 dizisini açıkladı
