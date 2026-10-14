Halk TV’nin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

Halk TV’nin farklı sosyal medya platformlarında bulunan hesaplarına yönelik erişim engeli kararı alındı. Kararın 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesinde yer alan "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi" hükmü kapsamında verildiği belirtildi. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.