Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Gözde Şeker Halk Tv'den ayrıldı mı, neden yok 20 Ekim? Yerine Ebru Baki geçti

Halk Tv ekranlarında sabah programı sunan Gözde Şeker'in ekranlarda yer almaması üzerine izleyiciler Gözde Şeker Halk Tv'den ayrıldı mı araştırmasına başldı. Sabah programında Ebru Baki yer almaya başladı.

Gözde Şeker Halk Tv'den ayrıldı mı, neden yok 20 Ekim? Yerine Ebru Baki geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
10:15
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
10:19

ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Gözde Şeker, sabah programı ile adından söz ettiriyordu. Bir süredir programda yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti.

GÖZDE ŞEKER HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Halk TV ekranlarında yer alan Gözde Şeker sosyal medya hesabından yaptığı "Gösterdiğiniz tevveccüh ve sevgiye bir kez daha teşekkür ederim. Yayında da söylediğim gibi şimdi önümde güzel bir heyecan var. Ona odaklanmak istiyorum. Sevgili Ebru Baki’ye başarılar diliyorum. Desteğini ve sevgisini hissettiren dostlara ve kıymetli izleyiciye sonsuz minnet ve sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere" açıklaması ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz gün evlenen isim düğününden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

Gözde Şeker Halk Tv'den ayrıldı mı, neden yok 20 Ekim? Yerine Ebru Baki geçti

GÖZDE ŞEKER NEDEN YOK, NEREDE 20 EKİM?

Sabah programı ile izleyici karşısına çıkan Gözde Şeker yerine Ebru Baki yer alıyor. Bir süredir ekranlarda yer alan isim yerini Baki'ye bıraktı. Şeker'in Halk TV'den ayrıldığına dair herhangi bir açıklaması bulunmazken geçtiğimiz gün dünya evine girdiği öğrenildi. Şeker, "Gösterdiğiniz tevveccüh ve sevgiye bir kez daha teşekkür ederim. Yayında da söylediğim gibi şimdi önümde güzel bir heyecan var. Ona odaklanmak istiyorum." ifadeleri ile açıklamada bulunmuştu.

Gözde Şeker Halk Tv'den ayrıldı mı, neden yok 20 Ekim? Yerine Ebru Baki geçti

GÖZDE ŞEKER EVLENDİ Mİ, KİMİNLE?

Halk TV ekranlarının sevilen ismi olan Gözde Şeker, oyuncu Kerem Fırtına ile dünya evine girdi. Geçtiğimiz gün düğünü olan isim özel gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Birçok ünlü isim ikiliyi tebrik ederken düğününe katıldı.

TGRT Haber
