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 | Dilek Ulusan

Hande Erçel'in romantik tren yolculuğu

Hande Erçel yer aldığı yapımlar kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak Hande Erçel, Roma-Paris treninde verdiği pozlarla takipçilerinden tam not aldı.

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Hande Erçel'in romantik tren yolculuğu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 17:09

Sen Çal Kapımı, Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları ve Azize gibi dizilerde rol alan Hande Erçel, son olarak Barış Arduç ile başrolünde yer aldığı Aşkı Hatırla ile gündemde yer aldı. Paylaşımlarıyla çok konuşulan Hande Erçel, romantik tren yolculuğu ile de beğeni topladı.

HANDE ERÇEL'DEN ROMANTİK TREN YOLCULUĞU

Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel hem yer aldığı yapımlarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Erçel, Orient Express’in Roma-Paris seferinde verdiği pozlara yenilerini ekledi. Sevgilisi Hacı Sabancı ile tatillerine yenisini ekleyen Hande Erçel, sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel'in romantik tren yolculuğu

HANDE ERÇEL AŞKI HATIRLA İLE BAMBAŞKA İMAJA BÜRÜNDÜ

Hande Erçel, Barış Arduç ile beraber ikinci kez partner oldu. Aşkı Hatırla dizisiyle sevenleriyle buluşacak Hande Erçel, imajını da yeniledi. İstanbul ve Kapadokya'da çekilen 8 bölümlük dizide Erçel ve Arduç'a; Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi tanınan isimler eşlik ediyor.

Hande Erçel'in romantik tren yolculuğu
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Sıkça Sorulan Sorular

HANDE ERÇEL NE MEZUNU?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan Hande Erçel, Güneşin Kızları dizisinde rol almaya başladıktan sonra okuluna ara vermişti. Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda yarım bıraktığı eğitimine geri döndü.
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