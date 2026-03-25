Harry Potter setinde ölüm tehditleri! HBO'dan flaş açıklama

Harry Potter setinden gelen ürkütücü haberler, herkesi telaşa sürüklemiş durumda. Profesör Snape rolüne seçilen oyuncu Paapa Essiedu'ya dair ırkçı içerikli ölüm tehditlerinin ortaya çıkması sonrası, HBO CEO'su Casey Bloys, flaş bir açıklama yaptı. Açıklamaların ardından ise ciddi bir güvenlik ekibi görevlendirildiği de doğrulanmış oldu. İşte dünyaca sevilen Harry Potter filmi setinde yaşanan son dakika gelişmeleri...

CEO’su Casey Bloys, yeni Harry Potter dizisinde görev alan oyunculara yönelik ölüm tehditlerini doğruladı. Yeni Harry Potter setinde gerilim had safhada bulunurken, Profesör Snape'i oynayan Paapa Essiedu'ya yönelik 'rolü bırak yoksa seni öldüdürüz' tehdidi HBO'nun üst düzey ismini de harekete geçirdi. Peki Profesör Snape rolüne seçilen Paapa Essiedu neden hedef alındı? Setlerde güvenlik nasıl sağlanıyor? İşte Harry Potter setinden gelen ölüm tehdidi gelişmesine dair merak edilenler...

HARRY POTTER SETİNDE ÖLÜM TEHDİTLERİ!

Profesör Severus Snape rolüne seçilen 35 yaşındaki İngiliz oyuncu Paapa Essiedu, karakterin kitaplarda beyaz olarak yazılmasını gerekçe gösteren bazı internet kullanıcılarının hedefi oldu.

Rolü duyurulduktan sonra sosyal medyada 'Rolü bırak, yoksa seni öldürürüm' ve 'Evine gelip seni öldüreceğim' gibi ırkçı mesajlar alan Essiedu, kendisine yönelik gelen bu tehditlere karşı oldukça etkilendiğini de söyledi.

HBO'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

HBO CEO’su Casey Bloys, Variety’ye yaptığı açıklamada, bu tür tepkileri aslında önceden bildiklerini söyledi. Şirketin, oyunculara sosyal medya ve tehditlerle başa çıkma konusunda eğitimler verdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte sette ciddi bir güvenlik ekibi bulunduğu da doğrulanmış olduç Bloys, 'Maalesef olabileceğini düşündüğümüz bir şeydi ve elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz' dedi.

VOLDEMORT'U Kİ OYNAYACAK?

Harry Potter dizisine dair bir diğer büyük merak edilen detay ise baş kötü Lord Voldemort’u kimin oynayacağı. İnternette Tilda Swinton ve Cillian Murphy gibi isimler öne sürülse de, HBO CEO’su Bloys henüz bir seçim olmadığını belirtti. Murphy ise kendisiyle ilgili iddiaları kesin bir dille reddetti.

Paapa Essiedu, kadroya katıldıktan sonra sadece oyunculuğuyla değil, imza attığı bir bildiriyle de gündeme geldi. Başarılı oyuncu, televizyon ve sinema sektöründe trans hakları için adım atılmasını talep eden bir mektuba destek verdi. Bu durum, kısa sürede Harry Potter yazarı J.K. Rowling ile arasında bir tartışma olabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Ancak yapıma yakın bir kaynak, MailOnline’a konuyla ilgili şu ayrıntıyı paylaştı; 'Rowling, Essiedu’nun bu tutumundan dolayı hiç rahatsız olmadı. Hatta onu diziden göndermek gibi bir şey aklının ucundan bile geçmedi. Kaynağa göre Rowling, Essiedu’nun imza kampanyasına katılmasını kişisel bir mesele olarak görmedi ve projeye olan bağlılığı hiç değişmedi.'

