Haysiyet dizisine şok transfer! Ferhunde'nin tahtını sallayacak isim netleşti

Modern zamanların aile yaşamını, çatışmaları ve ahlaki değerleri merkezine alan Haysiyet dizisi sadece hikayesiyle değil, aynı zamanda oyuncularıyla da ilgi görmeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre Haysiyet dizisinin Ferhunde'si de nihayet belli oldu. Başarılı oyuncu Elifcan Ongurlar, modern Yaprak Dökümü dizisi olan Haysiyet'in kadrosuna dahil oldu. Tüm detaylar ise haberimizde...

Özetle

HAYSİYET DİZİSİNE ŞOK TRANSFER!

Haysiyet dizisine gerçekleşen başarılı transfer sonrası, sosyal medyada anında hareketlendi. Merakla beklenen Kanal D dizisi Haysiyet kadrosuna Suzan rolüyle katılan Ongurlar, Karlıova ailesinin gelini olarak ekranlarda yer alacak.

Yaprak Dökümü dizisinin Ferhunde karakterini aratmayacağı düşünülen Elifcan Ongurlar'ın dahil olmasıyla da Haysiyet dizisi yayın tarihi ve diğer oyuncuları da çember altına alındı.

FERHUNDE'NİN TAHTINI SALLAYACAK İSİM NETLEŞTİ

Elifcan Ongurlar'ın Suzan rolüyle Haysiyet dizisine transferi geniş yankı oluşturmuş durumda. Hırsları, zekası ve aile içinde tüm dengeleri altüst edecek hamleleriyle, ekranların unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü Ferhunde'sinin modern yansıması olarak düşünülen Suzan karakterini üstlenecek Ongurlar'ın performansı ise merak konusu.

DOĞUKAN GÜNGÖR MEHMET ROLÜNDE HAYSİYET DİZİSİNDE

Kanal D ekranları için pimi çeken Haysiyet dizisinin erkek başrolünde ise başarılı oyuncu Doğukan Güngör bulunuyor. Karlıova ailesinin çocuğu olan Mehmet rolünde göreceğimiz Güngör, hikayenin tam da merkezindeki isim olacak.

Suzan ile olan çatışmaları ve ailesinin onurunu koruma çabası arasında kalan Mehmet, hikayede zorlu sınavlar verecek bir karakter. Uslu Oter'in yazdığı Haysiyet dizisi yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor.

USTA OYUNCU KEREM ALIŞIK İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haysiyet dizisi kadrosu için usta oyuncu Kerem Alışık'la da görüşmelerin sürdüğü bilgisi geldi. Hikayenin Sadık rolü için her an el şıkışması beklenen Kerem Alışık, ailenin otoriter ve geleneklerine bağlı babası olarak karşımıza çıkacak.

Kerem Alışık'ın karizması ve tecrübesi, Karlıova ailesini ayakta tutan Sadık karakteriyle oldukça uyumlu olduğu düşünülüyor.