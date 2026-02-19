HBO Max’in yerli dizisi Mira’nın afişini yayınlandı! Mira ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?

Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu HBO Max, yeni yerli HBO Original dizisi “Mira”nın afişini paylaştı. “Her şey yolundaymış gibi” sloganıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yapımın yayın tarihi de netleşti.

MİRA’NIN AFİŞİNİ YAYINLANDI



HBO Max, yeni yerli HBO Original dizisi “Mira”nın afişini paylaştı. “Her şey yolundaymış gibi” sloganıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan projenin yayın tarihi ve konusu da belli oldu.



MİRA DİZİSİNİN KONUSU



Mira’nın 10 yıllık evliliği, eşinin boşanma talebiyle beklenmedik bir anda sarsılır. Hayatının merkezine yerleşen bu kırılma, onu hiç hazır olmadığı bir gerçekle yüzleştirir. Yeni düzeninde ayakta kalmaya çalışan Mira, hem kendi ayakları üzerinde durmanın hem de kimliğini yeniden inşa etmenin mücadelesini verir.



Maddi bağımlılık, toplumsal baskılar ve ayrılık sonrası yeniden başlayabilme cesareti gibi temaları odağına alan “Mira”, izleyiciye umut vadeden güçlü bir dönüşüm hikâyesi sunuyor.

MİRA NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Yapımını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini Meltem Bozoflu’nun yaptığı dizinin başrollerinde Nehir Erdoğan, Yiğit Özşener ve Nezaket Erden yer alıyor.

“Mira”, ilk bölümüyle 13 Mart’ta HBO Max’te izleyiciyle buluşacak.



MİRA OYUNCULARI



Nehir Erdoğan (Mira)

Dizide başkarakter Mira’ya hayat veren Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980’de İzmir’de dünyaya geldi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan oyuncu, lisans eğitiminin ardından oyunculuk üzerine de eğitim aldı.

Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Erdoğan, özellikle Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Julia karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Daha önce Sana Söz, Benim Adım Melek, İkizler Memo Can ve Fi gibi yapımlarda rol aldı.

Nezaket Erden

“Mira”nın kadın başrollerinden bir diğer isim olan Nezaket Erden, 16 Haziran 1990’da Mersin’de doğdu. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan oyuncu, üniversite yıllarında tiyatro kulüplerinde aktif olarak yer aldı.

Erden, kariyerinde Yan Oda, Misafir, Baraj ve Aykut Enişte 2 gibi projelerde performans sergiledi.



