Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

HBO Max’in yerli dizisi Mira’nın afişini yayınlandı! Mira ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?

HBO Max’in yerli dizisi Mira’nın afişini yayınlandı. “Her şey yolundaymış gibi” sloganıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizi Mira karakterinin evliliğinde yaşadıklarını konu alıyor. Peki Mira ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
HBO Max’in yerli dizisi Mira’nın afişini yayınlandı! Mira ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 16:06

Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu , yeni yerli HBO Original dizisi “Mira”nın afişini paylaştı. “Her şey yolundaymış gibi” sloganıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yapımın yayın tarihi de netleşti.

MİRA’NIN AFİŞİNİ YAYINLANDI

HBO Max, yeni yerli HBO Original dizisi “Mira”nın afişini paylaştı. “Her şey yolundaymış gibi” sloganıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan projenin yayın tarihi ve konusu da belli oldu.

HBO Max’in yerli dizisi Mira’nın afişini yayınlandı! Mira ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?

MİRA DİZİSİNİN KONUSU

Mira’nın 10 yıllık evliliği, eşinin boşanma talebiyle beklenmedik bir anda sarsılır. Hayatının merkezine yerleşen bu kırılma, onu hiç hazır olmadığı bir gerçekle yüzleştirir. Yeni düzeninde ayakta kalmaya çalışan Mira, hem kendi ayakları üzerinde durmanın hem de kimliğini yeniden inşa etmenin mücadelesini verir.

HBO Max’in yerli dizisi Mira’nın afişini yayınlandı! Mira ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?


Maddi bağımlılık, toplumsal baskılar ve ayrılık sonrası yeniden başlayabilme cesareti gibi temaları odağına alan “Mira”, izleyiciye umut vadeden güçlü bir dönüşüm hikâyesi sunuyor.

HBO Max’in yerli dizisi Mira’nın afişini yayınlandı! Mira ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?

MİRA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini Meltem Bozoflu’nun yaptığı dizinin başrollerinde Nehir Erdoğan, Yiğit Özşener ve Nezaket Erden yer alıyor.

“Mira”, ilk bölümüyle 13 Mart’ta HBO Max’te izleyiciyle buluşacak.

HBO Max’in yerli dizisi Mira’nın afişini yayınlandı! Mira ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?


MİRA OYUNCULARI

Nehir Erdoğan (Mira)

Dizide başkarakter Mira’ya hayat veren Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980’de İzmir’de dünyaya geldi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan oyuncu, lisans eğitiminin ardından oyunculuk üzerine de eğitim aldı.

Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Erdoğan, özellikle Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Julia karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Daha önce Sana Söz, Benim Adım Melek, İkizler Memo Can ve Fi gibi yapımlarda rol aldı.

HBO Max’in yerli dizisi Mira’nın afişini yayınlandı! Mira ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?

Nezaket Erden

“Mira”nın kadın başrollerinden bir diğer isim olan Nezaket Erden, 16 Haziran 1990’da Mersin’de doğdu. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan oyuncu, üniversite yıllarında tiyatro kulüplerinde aktif olarak yer aldı.

Erden, kariyerinde Yan Oda, Misafir, Baraj ve Aykut Enişte 2 gibi projelerde performans sergiledi.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dizi sektörüne dev destek! Yurt dışında yayınlanan dizilere 100 bin dolar!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aynı Yağmurun Altında dizisine RTÜK şoku! RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuru yaptı
ETİKETLER
#dizi
#hbo max
#miras hukuku
#Nehir Erdoğan
#Meltem Bozoflu
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.