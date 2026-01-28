Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'lu filmin galasına Damla Çolak'ın gözyaşları damga vurdu

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı Mutluyuz Mu? filminin galası dün akşam yapıldı. Galaya ünlü isimler akın ederken, tüm gözler çocuk oyuncu Damla Çolak'a çevrildi. Babasını kaybeden Damla Çolak, galada gözyaşlarına boğuldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 10:20

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun birlikte rol aldığı filmin galası dün akşam gerçekleşti. Galada yakın zamanda babasını kaybeden çocuk oyuncu Damla Çolak, gözyaşlarıyla damga vurdu. O anlar oyuncular dahil herkesi hüzne boğdu.

İBRAHİM BÜYÜKAK VE YASEMİN SAKALLIOĞLU'LU MUTLUYUZ MU? FİLMİNİN GALASI YAPILDI

İbrahim Büyükak'ın yazdığı 'Mutluyuz mu?' filminin galası İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı film, boşanmış bir çiftin kızları için yeniden 'mutlu bir aile' rolü yapmasını ele alıyor. Galada, filmin duygusal ve eğlenceli yönleri vurgulandı.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'lu filmin galasına Damla Çolak'ın gözyaşları damga vurdu

ÇOCUK OYUNCU DAMLA ÇOLAK BABASINI ANMAK İSTERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun birlikte rol aldığı filmin galası hem eğlenceyi hem de hüznü birlikte yaşadı. Galaya yakın zamanda babasını kaybeden çocuk oyuncu Damla Çolak, gözyaşlarına boğuldu. Konuşma sırasında babasını anmak isteyen Damla Çolak, gözyaşlarını tutamadı.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'lu filmin galasına Damla Çolak'ın gözyaşları damga vurdu

MUTLUYUZ MU? FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • İlker Aksum,
  • Başak Parlak,
  • Damla Çolak,
  • Buse Kara,
  • Eren Pekgöz,
  • Asya Özveren,
  • Taylan Meydan,
  • Efe Yeşilay,
  • Berke Üsdiken
  • Asaf Baydar
  • İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'lu filmin galasına Damla Çolak'ın gözyaşları damga vurdu
