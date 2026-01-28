İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'lu filmin galasına Damla Çolak'ın gözyaşları damga vurdu

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun birlikte rol aldığı filmin galası dün akşam gerçekleşti. Galada yakın zamanda babasını kaybeden çocuk oyuncu Damla Çolak, gözyaşlarıyla damga vurdu. O anlar oyuncular dahil herkesi hüzne boğdu.

İBRAHİM BÜYÜKAK VE YASEMİN SAKALLIOĞLU'LU MUTLUYUZ MU? FİLMİNİN GALASI YAPILDI

İbrahim Büyükak'ın yazdığı 'Mutluyuz mu?' filminin galası İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı film, boşanmış bir çiftin kızları için yeniden 'mutlu bir aile' rolü yapmasını ele alıyor. Galada, filmin duygusal ve eğlenceli yönleri vurgulandı.

ÇOCUK OYUNCU DAMLA ÇOLAK BABASINI ANMAK İSTERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun birlikte rol aldığı filmin galası hem eğlenceyi hem de hüznü birlikte yaşadı. Galaya yakın zamanda babasını kaybeden çocuk oyuncu Damla Çolak, gözyaşlarına boğuldu. Konuşma sırasında babasını anmak isteyen Damla Çolak, gözyaşlarını tutamadı.

MUTLUYUZ MU? FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?