İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'lu filmin galasına Damla Çolak'ın gözyaşları damga vurdu

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun birlikte rol aldığı filmin galası dün akşam gerçekleşti. Galada yakın zamanda babasını kaybeden çocuk oyuncu Damla Çolak, gözyaşlarıyla damga vurdu. O anlar oyuncular dahil herkesi hüzne boğdu.
İbrahim Büyükak'ın yazdığı 'Mutluyuz mu?' filminin galası İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı film, boşanmış bir çiftin kızları için yeniden 'mutlu bir aile' rolü yapmasını ele alıyor. Galada, filmin duygusal ve eğlenceli yönleri vurgulandı.
İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun birlikte rol aldığı filmin galası hem eğlenceyi hem de hüznü birlikte yaşadı. Galaya yakın zamanda babasını kaybeden çocuk oyuncu Damla Çolak, gözyaşlarına boğuldu. Konuşma sırasında babasını anmak isteyen Damla Çolak, gözyaşlarını tutamadı.